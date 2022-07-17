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Зак Браун пришел в McLaren в ноябре 2016 года, когда команда пребывала в глубочайшем кризисе. Имея в составе двух чемпионов мира, Фернандо Алонсо и Дженсона Баттона, коллектив испытывал огромные сложности из-за постоянных отказов моторов Honda.

Чемпионат-2017, первый полный для Брауна, McLaren закончила только девятой в Кубке конструкторов. Последующее возрождение именитой команды в значительной степени стало именно заслугой Зака. Он перестроил работу, навел порядок в коммерческих вопросах и вывел проект на новый уровень, добившись памятного дубля в итальянской гонке 2021 года.

Как признался сам Зак, до начала работы в McLaren он даже не представлял, в каком плачевном состоянии пребывают дела команды.

«Если говорить об атмосфере и процессах, все было хуже, чем я ожидал, , – рассказал Браун в интервью FOX Sports. – Я пришел в McLaren в самый скверный сезон по ходу ее истории.

Это был наш второй год с Honda, отношения складывались сложно, но логика подсказывала, что третий сезон должен быть лучше второго. Однако в реальности вышло прямо наоборот.

Я не думаю, что дело было только в Honda. Скорее, в общей атмосфере. Мне казалось, что ситуация улучшается – но придя туда, я увидел, что она становится все хуже.

Меня это удивило, учитывая, какой у команды опыт побед, сколько титулов они выиграли. У них работало множество талантов, но требовалось найти свежее направление развития и установить четкое лидерство, чтобы позволить этим талантам проявить себя. И это было очень интересное приключение».

Подиум: Ландо Норрис, McLaren, второе место, Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing, Даниэль Риккардо, McLaren, победитель гонки Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Американец продолжил: «Если говорить о культуре работы, то все мы получаем удовольствие. Как без этого вообще можно заниматься гонками? Даже если не побеждаешь, все равно испытываешь позитив. А если ты радуешься, люди верят в тебя и работают лучше.

Это сложная работа. Прикольная, но сложная. Когда я пришел, внутренние коммуникации просели, доверия не было. Это было первой проблемой, связанной с культурой работы.

Второй была техника. Наша аэродинамическая труба устарела, строительство новой затянулось. Симулятор был старым, производственная линия – тоже далеко не новой. Выяснив все это, я понял, что мы не в лучшем состоянии. Команда не работала как единое целое. По инвестициям тоже были отставания.

Все это я нацелился изменить. И пока это получается, пусть мы до сих пор не там, где хотим быть».

McLaren финишировала третьей в Кубке конструктором 2020 года, а в прошлом сезоне стала четвертой. Эту же позицию она занимает и сейчас, хотя и имея поровну очков с Alpine. Ландо Норрис поднялся на подиум в Имоле, а вот ulz его напарника Даниэля Риккардо смена регламента оказалась непростым испытанием.