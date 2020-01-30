«Не думал, что после Ф1 будет сложно найти работу». Интервью Сергея Сироткина

В минувший уик-энд в Москве состоялось открытие новой Академии картинга бывшего пилота Формулы 1, участника программы SMP Racing Сергея Сироткина. Улучив момент, наш редактор Валентин Хорунджий сумел поговорить с Сергеем не только и не столько о его новом начинании (об этом мы писали отдельно), но и о том, как складывается его собственная спортивная карьера в последние месяцы.

Сергей, последние крупные новости от вас были полгода назад, в связи с контрактом с McLaren. С тех пор в карьере что-то изменилось?

Ничего, к сожалению, не изменилось. Если в начале года еще была надежда на возвращение в Ф1 в 2020 году, то во втором полугодии стало понятно, что ничего не получается. Однако то, что я тут открываю Академию ралли, не отменяет дальнейших поисков. Просто мне хочется поделиться всем тем, что я испытал за свою непростую гоночную карьеру.

Спустя год обида на то, что не удалось остаться в Ф1 прошла?

Стало, быть может, еще больнее. Понимаете, уже тогда Williams были не на лучших позициях, и я видел, что на следующий год ситуация сильно не изменится. И казалось, что этот год позволит нам найти вариант лучше, нежели бороться с Робертом Кубицей за место в Williams. Но спустя год, в течение которого были высокие надежды, ожидания и даже какие-то определенные договоренности, ты понимаешь, что теперь предстоит пропустить еще один. И кажется, что ты упустил цель навсегда. Когда не думаешь об этом, все кажется нормальным, но когда вспоминаешь... Я все это весьма болезненно, эмоционально воспринимаю.

Я очень самокритичный человек. И понять в 24 года, что то, над чем ты работал всю жизнь, не сработало, это трудно.

Сергей Сироткин, Williams Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

В отличие от Западной Европы, в России такое не очень принято, но может о такой проблеме стоит говорить с психологом...

Так это не проблема, а скорее мотивация. Это мотивирует меня в том числе вот на этот проект с Академией картинга. Я так воспитан, что каждый день стараюсь стать лучше.

Часто сейчас бываешь в паддоке?

Вторую половину сезона я посещал каждый этап Формулы 1. В начале я думал, что в паддоке мне будет труднее, чем глядя на гонки из Москвы. Ты с одной стороны в теме, но реальной машины у тебя нет, и по факту ты ничего не делаешь. Но потом одну гонку я пропустил из-за задержки паспорта и понял, что мне все же лучше быть в системе, общаться с людьми, чем смотреть трансляции на диване.

Что если взять пример с, допустим, Оливера Терви, который работает на стимуляторе McLaren и одновременно гоняет в Формуле Е?

Другие активности [помимо возвращения в Ф1] обсуждаются в контексте конкретных предложений, которые к нам поступают и в этом, и в прошлом году.

Я не большой поклонник симулятора, хотя считаю, что умею быть полезным. У меня есть определенное понимание и виденье, которое, насколько я знаю, очень оценили в McLaren, когда мы вместе работали на симуляторе. Просто всегда хочется делать что-то, что приближает тебя к дальнейшей цели.

Когда ты приезжаешь на гонки как резервный пилот, заинтересованность в этом гораздо меньше, чем когда ты работаешь с командой над какой-то конкретной целью. Быть пилотом симулятора в Ф1 и одновременно выступать в другой серии не является мечтой моей жизни, но если я окажусь в конкурентной серии, где смогу бороться за победы и тешить свои гоночные амбиции, то это хорошая опция для обсуждения.

Вот Кубица вел переговоры и с Haas и с Racing Point, а в итоге оказался в Alfa Romeo. Неужели они не обращались к тебе с похожими предложениями?

Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Опять же, когда работаешь на симуляторе и знаешь, что через год тебя возьмут в основной состав, то для меня это вообще без проблем. Ты вливаешь в команду, работаешь на общее дело, выстраиваешь работу под себя. Это все логично и оправдано. Но когда это шаг назад, просто чтобы остаться в системе, то тут надо смотреть конкретное предложение.

Сергей Сироткин, Renault Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Ты уже тестировал шины 2021 года. Как тебе ощущения? И вообще, веришь ли ты в то, что новый регламент что-то изменит, упростит обгоны?

Мне новые колеса понравились. Особенно в сочетании с новым дизайном болидов они смотрятся здорово. Что касается того, станет ли проще обгонять на машинах 2021 года, то этот вопрос интересует не только меня. Думаю, что и правда станет легче, по крайней мере если судить по цифрам. Хотя проблему это полностью не решит.

А ограничение бюджетов сократит отставание середняков от тройки лидеров?

Чтобы сократить отрыв от лидеров, потребуется еще много времени. Пока разница может даже увеличиться, но когда новый регламент заработает, год от года ситуация будет улучшаться.

В 2020 году мы увидим вас за рулем?

Искренне хочется в это верить. В картинге так точно придется. Но и на международном уровне хотелось бы. Мне интересен полный сезон. Я такой человек, который любит конкретные цели, над которыми я бы мог работать, мотивировать остальных вести за собой людей. А когда это "приезжай проедешь здесь гонку "... это круто, но мне нужна задача и планомерная работа, а не просто гоняться в удовольствие.

Рассматриваете контракт с производителем спортивных машин?

Есть момент такой дискуссий. Но сейчас рынок пилотов перенасыщен. Я бы не поверил, если бы мне раньше сказали, что после Формулы 1 будет так сложно найти себе место. А сейчас мы на личном опыте сталкиваемся с тем, что рынок пилотов просто огромен, и многие из них уже завязаны с конкретными командами, производителями. И влезть туда очень непросто.

Мне кажется, что мне морально было бы легче, если бы я не дошел до Формулы 1. Но я попал, понял этот чемпионат и потом его лишился.

Так почему пока не получилось остаться в мировом автоспорте?

Все места, которые нас действительно интересовали, все команды - так получилось, что они уже были завязаны с какими-то своими программами, с пилотами. С нами шли на переговоры, но всегда брали гонщиков из своих систем. Я сейчас говорю об очень многих командах из разных чемпионатов. Почти все берут пилотов из-под своего крыла.



