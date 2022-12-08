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Маттиа Бинотто завершает работу в Ferrari, но имя его предшественника официально пока не названо – хотя слухи все упорнее настаивают, что пост главы Ferrari отдадут Фредерику Вассеру.

Большие боссы компании не смогли простить Бинотто, что после отличного старта сезона-22 команда сбавила обороты и в итоге не смогла побороться за титулы. При этом нельзя не отметить, что Скудерия добилась несомненного прогресса в сравнении с прошлым чемпионатом.

Мыслями о том, стоило ли указывать на дверь человеку, который отдал Ferrari без малого три десятилетия, и чьи технические способности не вызывают сомнений, в интервью Gazzetta dello Sport поделился Марио Андретти – чемпион Ф1, который в 1971 году одержал свою дебютную победу в Больших Призах за рулем алой машины.

«Была ли необходимость менять босса? – задался вопросом 82-летний американец. – Чтобы рассуждать об этом, нужно знать больше обо всей этой ситуации. Но в одном я уверен: команде стоило что-то сделать с тактикой.

С такой быстрой машиной необязательно менять что-то радикально. Но были эпизоды, когда соперники ставили мягкие шины, а Ferrari – Medium или даже Hard. У других топ-команд таких промахов не было.

Не всегда надо стремиться доказать, что ты умнее всех».

Он продолжил: «Но также мы видели откровенные глупости. Не знаю, кто несет за них ответственность, но систему нужно менять.

Гонщикам стоит активнее участвовать в принятии решений, только они чувствуют, как в действительности ведут себя шины. Когда я вспоминаю, как Леклера выпустили [по ходу квалификации в Бразилии] на промежуточной резине… Мамма миа!»

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Однако, по мнению Марио, у Ferrari есть хороший базис, чтобы рассчитывать на успех в будущем.

«Мне ясно одно – у них есть все необходимое, чтобы бороться за самые высокие позиции, – сказал чемпион Ф1 и IndyCar. – Думаю, их ошибки стали следствием излишнего доверия данным и технологиям. Все эти компьютеры, конечно, помогают, но время от времени ты должен полагаться и на опыт.

Я ожидаю от Ferrari сильных выступлений в сезоне-2023, и это будет хорошо для всей Формулы 1. Если бы меня попросили выбрать одну машину – из Red Bull, Ferrari и Mercedes я бы предпочел именно Ferrari.

Да, это риск, но Ferrari остается Ferrari. Каждый хочет работать там. И если ты получил возможность выступать за эту команду, вся твоя карьера обретает новое звучание».