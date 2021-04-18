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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Не держит зла на Латифи и улыбается под маской. Мазепин об итогах гонки в Имоле

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, Главный редактор

Россиянин предположил, что в момент аварии на первом круге Николя Латифи считал себя последним – и поэтому не оставил сопернику места на прямой

Не держит зла на Латифи и улыбается под маской. Мазепин об итогах гонки в Имоле

Никита Мазепин спокойно отнесся к контакту с машиной Николя Латифи на первом круге Гран При Эмилии-Романьи. Пилот Williams возвращался на трассу после допущенной ошибки, прижал автомобиль россиянина к противоположному краю полотна – и машины соприкоснулись колесами. После этого болид канадца был разбит о стену, а не получивший заметных повреждений автомобиль Мазепина продолжил движение – и на своей второй гонке в Ф1 москвич впервые смог увидеть финишный флаг.

 «Когда он вернулся на трассу, мы оказались бок о бок – и в какой-то момент он просто не оставил мне места, – вспомнил Мазепин инцидент в интервью после финиша. – Думаю, он просто не подозревал, что я могу быть рядом – подумал, что его уже все обогнали. Но я там был, и смещаться в сторону мне было уже некуда. Так что, мне сильно повезло продолжить гонку и финишировать в ней».

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В то время как большинство гонщиков использовало по ходу гонки только два типа шин (промежуточные и слики средней жесткости), машина россиянина на разных этапах гонки в четыре разных состава. В том числе в силу того, что Мазепин был одним из всего четырех пилотов, стартовавших на шинах для сильного дождя.

«Я поступил так, потому что прогноз намекал на дождь по ходу гонки, – объяснил пилот свой выбор. – И в тот момент, когда мы ехали на стартовую решетку, это выглядело правильным шагом. Тогда машина просто не могла набрать достаточную скорость, чтобы нормально прогреть промежуточные шины. Поэтому я и подумал, что надо стартовать на резине для сильного дождя. Насколько я понимаю, все остальные тоже так долго думали – но потом в какой-то момент поменяли свое мнение.

Вообще, похоже, в этой гонке случилось все, что только могло случиться, – подвел россиянин итог уик-энда. – Так что, думаю, фанатам понравилось. А я ведь сам большой фанат гонок – и когда люди улыбаются и радуются, это дарит мне радость. К сожалению, сейчас у меня маска на лице – но, если бы я ее снял, вы бы увидели, что я улыбаюсь. Разве что после первого круга гонка была уже не слишком насыщенной, я почти всегда был один.

Что касается гонок как работы, то было здорово испытать так много нового. К примеру, я ведь никогда еще не ездил на машине Формулы 1 по мокрой трассе – а такие условия заметно влияют на твои действия в кокпите. Сейчас для меня особо важно учиться – и я чувствую, что прогресс есть. Но само собой, впереди еще немало работы…»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

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