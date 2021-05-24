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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Не держат прессинг и слишком рискуют. Марко раскритиковал соперников

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, Ответственный редактор

Подводя итоги уик-энда в Монако, гоночный консультант Red Bull был щедр эпитеты

Не держат прессинг и слишком рискуют. Марко раскритиковал соперников

После уверенного старта сезона в исполнении Mercedes – лидер команды Льюис Хэмилтон выиграл три Гран При и еще в одном финишировал вторым – чемпионы мира провалилась в Монте-Карло. Льюис провел блеклую гонку позади Пьера Гасли из AlphaTauri, а его напарник Валттери Боттас потерял реальный шанс подняться на подиум из-за проблем с колесной гайкой. 

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По мнению гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко, события в княжестве показали, что Mercedes в нынешнем сезоне явно ощущает прессинг, с которым справляется не лучшим образом. 

«Для меня стало сюрпризом, что Хэмилтон всю гонку ехал следом за Гасли и ни разу не попытался атаковать его, – сказал Марко в интервью Sky Германия. – Можно вспомнить и пит-стоп Боттаса.

Все это показывает: когда возникает реальное давление, ты начинаешь ошибаться. А значит, мы должны продолжать прессинг, делать его как можно более сильным – причем со стороны обоих гонщиков. 

Теперь в чемпионате появилась третья сила, Ferrari. Это очень здорово для зрителей. хоть и сложнее для нас».

При этом Скудерии тоже досталось от австрийца: «Удивительно, почему они не стали менять коробку передач на машине Леклера [после субботней аварии]. Мы хорошо знакомы с этим вопросом, так как Макс дважды разбивал машину в этом месте – и дважды коробка выходила из строя. Один раз мы даже пропустили из-за этого квалификацию. 

По тем кадрам, что я видел, удар по заднему колесу был весьма сильным. Они решили рискнуть – и для них, к сожалению, все это плохо закончилось».

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При этом у Марко нашлись и хорошие слова – разумеется, в адрес Ферстаппена: «Он показал, что вышел на новый уровень в плане зрелости. Мы активно снабжали его данными по топливным режимам и такого рода вещам. Он здорово освоился со всем этим. Правда, он опять начал спрашивать нас, можно ли показать лучшее время круга. Но мы просто велели ему забыть об этом».

Также гоночный консультант похвалил тактический штаб Red Bull и Серхио Переса: «В этот раз у нас не возникло ни малейших проблем, мы полностью все контролировали. Наш анализ позволял точно знать состояние шин у Боттаса и Сайнса и следить за ним. 

Наши гонщики пилотировали прекрасно, особенно Перес. Он смог заметно осложнить жизнь Mercedes. Также отмечу Гасли. Сдерживать Хэмилтона на протяжении целой гонки – это серьезное достижение. Наградой для нас стало лидерство в обоих зачетах чемпионата».

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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Хельмут Марко
Команды Ferrari , Red Bull Racing , Mercedes
Автор Александр Кабановский

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