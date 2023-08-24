«Не чувствую себя стариком». Марко рассказал, как долго намерен работать в Ф1
Гоночный консультант недавно отметил 80-летие, но даже не думает сокращать свою активность в чемпионате мира
Хельмут Марко выступал в Формуле 1 полвека назад, потом руководил собственной командой, а в последние два десятилетия входит с гоночный менеджмент Red Bull и руководит молодежной программой концерна.
Считается, что возраст является серьезным препятствием для тех, кто работает в Больших Призах – этой весной Франц Тост говорил, что не готов возглавлять команду после 70-летия, ранее такие же слова можно было услышать и от Петера Заубера.
Несмотря на это, Марко заявил, что не намерен уходить с нынешней должности.
«Я лишь недавно продлил свой контракт, и никаких сроков в нем нет, – объяснил 80-летний австриец в интервью Motorsport-Magazin. – Пока мои голова и тело работают, а сам я чувствую прежний энтузиазм и могу вносить собственный вклад в общее дело, я продолжу заниматься им.
Я вовсе не чувствую себя стариком, который еле волочит ноги. Но самое важное для меня – это помогать делу».
Прошлой осенью ушел из жизни давний соратник Марко Дитрих Матешиц, который владел командами Red Bull Racing и AlphaTauri. При новом менеджменте положение консультанта пошатнулось, так как он больше не мог опираться на полное доверие старого друга. Однако австриец заверил, что нынешняя ситуация едва ли отличается от прежней.
«В нашей работе важна гибкость, позволяющая быстро принимать решения, – сказал Марко. – Будь у нас большой совет директоров, которому нужно было бы отчитываться, все стало бы гораздо сложнее.
После смерти Матешица не было понятно, чего ждать. Но сейчас ситуация уже устоялась – и у нас есть прежняя свобода и способность оперативно решать важные вопросы. По сути, это та же схема, которая работала при жизни Дитриха».
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