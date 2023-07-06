Предыдущая / В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая
Формула 1 Новость

«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull

По мнению Мохаммеда Бин Сулайема, задача соперников в том и состоит, чтобы без посторонней помощи настичь лидеров в условиях стабильного регламента

Лауренс Стаде
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, победитель гонки

Девять побед в девяти первых Гран При говорят сами за себя – Red Bull Racing не просто сильнее других команд в пелотоне 2023 года, но и в состоянии вообще завершить сезон без единого поражения в Гран При.

И хотя поклонники Макса Ферстаппена, без сомнений, в восторге от постоянных успехов голландца, для самого спорта такая картина едва ли доставляет большую радость: из-за предсказуемости результатов неизбежно снижается зрительский интерес к Гран При. 

Потому в паддоке уже довольно давно циркулируют разговоры, будто в руководстве Ф1 ищут возможность сдержать прыть Red Bull за счет корректировок в регламенте. 

Однако президент FIA Мохаммед Бин Сулайем заверил, что конкуренты Red Bull должны справиться с задачей без посторонней помощи. 

«Если начать рассуждать, что хорошо, а что плохо, это может далеко завести, – рассказал президент в интервью Associated Press. – Была ли ситуация справедливой во времена [доминирования] Mercedes? А теперь настала очередь Red Bull. Что же нам, наказывать хороших мальчиков?

Конечно, нет – пусть лучше другие команды тоже станут сильными. Никто не мешает им лучше справляться с работой. Мы не станем наказывать тех, кто больше старается, и у кого лучше получается. Это было бы несправедливо».

Недавно в схожем ключе высказался и генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали: «Мы считаем [корректировки правил] некорректными и нечестными. Это ведь своего рода манипуляции. Я считаю такое неправильным и совершенно не поддерживаю».

Перед британским Гран При в активе Red Bull уже 377 очков – это на 199 больше, чем у ближайших преследователей из Mercedes. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая
Лауренс Стаде Больше от
Лауренс Стаде
Хорнер посоветовал Пересу «расслабиться и ехать в свою силу»

Хорнер посоветовал Пересу «расслабиться и ехать в свою силу»

Формула 1
Гран При Испании

Хорнер посоветовал Пересу «расслабиться и ехать в свою силу» Хорнер посоветовал Пересу «расслабиться и ехать в свою силу»

Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил

Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил

Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил

Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки

Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки

Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать

Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать

Формула 1
Гран При Австрии

Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать

Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии

Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни

Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни

Формула 1
Гран При Австрии

Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил

Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил

Формула 1

Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил

Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера

Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера

Формула 1

Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера

Почему Ферстаппен не поехал на пит-стоп в режиме VSC? Вот его ответ

Почему Ферстаппен не поехал на пит-стоп в режиме VSC? Вот его ответ

Формула 1
Гран При Австрии

Почему Ферстаппен не поехал на пит-стоп в режиме VSC? Вот его ответ Почему Ферстаппен не поехал на пит-стоп в режиме VSC? Вот его ответ

Самое важное:

Вместо Имолы Формула 1 опробует новый квалификационный формат в Венгрии и Италии

Вместо Имолы Формула 1 опробует новый квалификационный формат в Венгрии и Италии

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Вместо Имолы Формула 1 опробует новый квалификационный формат в Венгрии и Италии Вместо Имолы Формула 1 опробует новый квалификационный формат в Венгрии и Италии

«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull

«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull

F1 Формула 1

«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull «Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull

В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая

В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая

Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки

Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.