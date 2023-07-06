«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull
По мнению Мохаммеда Бин Сулайема, задача соперников в том и состоит, чтобы без посторонней помощи настичь лидеров в условиях стабильного регламента
Девять побед в девяти первых Гран При говорят сами за себя – Red Bull Racing не просто сильнее других команд в пелотоне 2023 года, но и в состоянии вообще завершить сезон без единого поражения в Гран При.
И хотя поклонники Макса Ферстаппена, без сомнений, в восторге от постоянных успехов голландца, для самого спорта такая картина едва ли доставляет большую радость: из-за предсказуемости результатов неизбежно снижается зрительский интерес к Гран При.
Потому в паддоке уже довольно давно циркулируют разговоры, будто в руководстве Ф1 ищут возможность сдержать прыть Red Bull за счет корректировок в регламенте.
Однако президент FIA Мохаммед Бин Сулайем заверил, что конкуренты Red Bull должны справиться с задачей без посторонней помощи.
«Если начать рассуждать, что хорошо, а что плохо, это может далеко завести, – рассказал президент в интервью Associated Press. – Была ли ситуация справедливой во времена [доминирования] Mercedes? А теперь настала очередь Red Bull. Что же нам, наказывать хороших мальчиков?
Конечно, нет – пусть лучше другие команды тоже станут сильными. Никто не мешает им лучше справляться с работой. Мы не станем наказывать тех, кто больше старается, и у кого лучше получается. Это было бы несправедливо».
Недавно в схожем ключе высказался и генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали: «Мы считаем [корректировки правил] некорректными и нечестными. Это ведь своего рода манипуляции. Я считаю такое неправильным и совершенно не поддерживаю».
Перед британским Гран При в активе Red Bull уже 377 очков – это на 199 больше, чем у ближайших преследователей из Mercedes.
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