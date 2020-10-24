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Формула 1 / Новость

«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год

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«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год
Автор:
, Ответственный редактор

Даниил рассказал, что не исключает перехода в IndyCar, годичного отпуска – и даже испытывает интерес к серии NASCAR

На фоне усиления слухов о скором дебюте в AlphaTauri японского пилота Юки Цуноды шансы Даниила Квята удержаться в Ф1 пропорционально тают. 

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Россиянин в нынешнем сезоне проигрывает своему напарнику Пьеру Гасли: в квалификации Гран При Португалии он вновь не смог составить конкуренцию победителю Монцы. 

Репортеры не упустили случая спросить Квята, чем он сам планирует заниматься и может ли что-то сказать о продлении контракта. 

«Честно говоря, я совершенно не напрягаюсь, – ответил тот. – Если получится продолжать в Формуле 1 – хорошо. Если нет, тому и бывать».

На уточняющий вопрос о возможности перехода в другой чемпионат – например, IndyCar, – уфимец заметил: «Сейчас я вообще не думаю ни о чем таком. Ну или не слишком много. У меня другие приоритеты.

Я могу позволить себе годичный перерыв или что-то еще, что захочу. Посмотрим. Пока я точно не знаю, чем буду заниматься. Надо как можно лучше провести оставшиеся гонки в этом сезоне, и пока я сфокусирован на этом. А там поглядим. При этом я, конечно понимаю, что произойти может всякое. 

Я не вижу никаких проблем с овалами [в серии IndyCar]. Вот только не знаю, не кружится ли там голова от постоянной езды по кругу. 

Да и NASCAR мне всегда нравился. Я порой слежу за их гонками, а недавно пересмотрел фильм «Ночи Талладеги».

А в остальном… Сказать пока нечего».
Репортеры уцепились за слова о пропуске сезона и попытались узнать чуть больше, но сбить Квята им не удалось. 

«Я не говорил, что пропущу сезон. И что не пропущу, тоже не говорил, – парировал россиянин. – Я казал, что вопрос открыт. В таких безумных условиях, как сейчас, возможно все. Надо биться до конца, использовать свои шансы. 

Я сделаю все, что от меня зависит, в пяти предстоящих гонках, а потом буду принимать решение, исходя из того, чем закончится сезон. Сейчас принимать решение не требуется, так что ни к чему думать об этом. Я могу позволить себе что угодно. И я не боюсь принимать любые решения».

При этом он не стал комментировать отказ боссов Red Bull от перевода пилотов AlphaTauri в «старшую» команду: «Это их бизнес. Они знают, чего хотят. что им нужно. Я не хочу вмешиваться. Так что больше никаких комментариев».

В самом конце 2017 года, потеряв место в Формуле 1 в первый раз, Квят проводил тесты на машине европейской серии NASCAR.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

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