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Не боится умереть, научил жену играть в нарды, живет с 30 работниками. Берни о карантине

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Не боится умереть, научил жену играть в нарды, живет с 30 работниками. Берни о карантине
Автор:
, редактор
8 мая 2020 г., 16:03

Экс-промоутер Формулы 1 устал от телешоу. Больше изоляция его ничем не напрягает

Коронавирус COVID-19 считается наиболее опасным для людей пожилого возраста. Однако 89-летний бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун уверяет, что его не пугает всемирная эпидемия как раз из-за возраста.

«В моем возрасте смерти уже не боишься, – сказал Экклстоун в интервью швейцарской газете Blick. – Ты просто благодарен за все, что есть, и с нетерпением ждешь каждого телефонного звонка. К счастью, Фабиана (жена Экклстоуна – прим. Motorsport.com) научилась играть в нарды, так что теперь дни проходят быстрее.

Главное, чтобы Фабиана и ребенок были в порядке. Рождение первого сына станет очередной яркой вершиной в моей жизни».

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Во время изоляции Экклстоун вместе с беременной женой живет на ферме в Бразилии. По его словам, такая ситуация его не слишком напрягает: «Конечно, ситуация изменилась и для нас, но у нас вполне сносные условия с 30 наемными работниками. Только я уже не могу смотреть эти телепередачи про коронавирус! 

Дважды в день я хожу из курятника на ферму, приношу по 20 яиц. Мы можем заказать что угодно, и заказ просто оставляем возле закрытых ворот. А потом мы едем за ним на машине. К счастью, никто из наших работников не заболел».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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