Получив на прошлой неделе единогласную поддержку команд, новые правила Ф1, затрагивающие шасси, моторы, спортивные и финансовые моменты, в среду должны быть формально одобрены Всемирным советом FIA по автоспорту путем электронного голосования.

Главное сражение в процессе согласования развернулось за предельный размер годовых бюджетов. Ранее он был установлен на отметке в 175 миллионов долларов, но в итоге будет понижен до 145 млн с последующим уменьшением по ходу ближайших сезонов. Это важнейшее изменение, которое по сути определит облик спорта в обозримом будущем.

Необходимость экономить затронет все команды. McLaren уже объявила о сокращении примерно 70 человек из гоночной команды, и это, нет сомнений, лишь первое из подобных объявлений, которые ждут нас в ближайшие месяцы.

Производителям силовых установок тоже предстоит учиться работать по-новому. Доработки по сути запрещены, что очень напоминает конец эры V8, когда менять что-то в конструкции позволялось лишь в минимальном объеме.

В 2021 году еще будет разрешена одна модернизация перед стартом чемпионата, а с 2023-го спецификации моторов будут окончательно заморожены. Ожидается, что с сезона-2025 в силу вступят новые правила на двигатели.

Расходы на работу с силовыми установками выведены из-под бюджетного лимита, но озвученные меры нашли единодушное одобрение среди производителей.

Недавно глава Renault F1 Сириль Абитбуль рассказал Motorsport.com: «Мы смогли добиться приостановки безумной гонки вооружений среди мотористов. Просто невероятно, какие суммы приходилось на это тратить. Так не могло продолжаться вечно».

Чемпионский мотор Mercedes-Benz PU106B, 2016 год Фото: Daimler AG

Однако если пытаться выделить по-настоящему ключевое изменение, которое ждет спорт – это не контроль за расходами и не ограничения доработки моторов ради экономии. Это совершенно новый подход к принятию решений, призванный повлиять на расстановку сил.

На протяжении многих лет и десятилетий Формула 1 ставила во главу угла принцип, по которому сильнейшие получали наибольшую долю из общих доходов. У маленьких команд или новичков не было шансов бросить вызов грандам или хотя бы привлечь их внимание своим сложностям.

Финансовые бонусы и политическое влияние в Стратегической группе за последние годы привело к фактическому расслоению Формулы 1 на два лагеря: Mercedes, Ferrari и Red Bull проводили по сути свой собственный чемпионат, практически не обращая внимания на всех остальных.

В Liberty Media запланировали глобальные изменения в правилах, которые должны были вступить в силу с 2021-го, но в силу известных причин были отложены на год. И среди множества отдельных новаций в подходе руководства чемпионата явно просматривалось общее стремление разрушить сложившуюся схему.

Пандемия позволила многим по-новому взглянуть на принципы гоночного мироустройства и потребовала от команд коллективных действий. Это помогло сделать первые шаги в сторону выравнивания сил, что несомненно принесет большую пользу всему спорту.

Глава Liberty Media Чейз Кэри и президент FIA Жан Тодт Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Всего год назад никто и помыслить не мог о таких вещах, как концепция открытых источников или новые принципы доработки аэродинамики, когда отстающие команды смогут проводить больше времени в трубе и системах вычислительной гидродинамики.

По словам Абитбуля, такой подход позволяет с оптимизмом смотреть вперед: «Формула 1 впервые движется в сторону открытия технологий. Если команды станут сотрудничать, выбирая наилучшие решения для разных областей машины посредством открытых источников, это будет просто фантастикой.

Это гораздо лучше, честнее, эффективнее и прозрачнее, чем система с клиентскими командами».

Понятно, что проводимые изменения не позволят Williams в одночасье начать борьбу за чемпионские титулы, а самые умные конструкторы и дальше будут конструировать самые эффективные машины. Но все же, этих новаций точно хватит, чтобы добавить гонкам непредсказуемости.

Также нельзя не согласиться с одним инсайдером, который считает крайне важным момент, когда боссы спорта и команды наконец-то начали действовать сообща ради общих интересов, а не тянуть одеяло каждый на себя.

Если идеи аэродинамического неравенства и открытых источников окажутся работоспособными и действительно приведут к выравниванию сил, это станет большим успехом для спорта, причем успехом заслуженным – и в то же время позволит наглядно ответить тем, кто называет их предвестником смерти Ф1 и дорогой в тупик.

В MotoGP равная борьба разных производителей давно стала нормой Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В прошлом году Карлос Сайнс на одном из медиа-брифингов затронул тему правил в MotoGP: там организаторы убедили всех участников согласиться на принцип, когда отстающие получают больше возможностей в доработках и тестах.

«Поначалу все лидеры очень скептически оценивали эти планы, – сказал испанец. – Но сейчас, как мне кажется, они довольны даже больше, чем раньше. Они продолжают побеждать чаще прежнего, но при этом в борьбе участвует еще больше соперников.

Это позволило производителям и брендам стать сильнее, так как они ведут борьбу с большим количеством других брендов. Такая история является отличным примером, и в будущем мне бы хотелось видеть что-то похожее и в Ф1».

Похоже, ждать осталось недолго. Грядущие изменения откроют нам путь к другой Формуле 1, где подобные идеи будут в порядке вещей.

Рассуждая об этом, босс Renault отметил: «Это спорт, мы конкурируем друг с другом, и никто не отказывается от соперничества.

Но одним из уроков нынешнего кризиса станет поиск возможностей более тесного взаимодействия между командами. Наверное, стоит также стать ближе к болельщикам, прежде всего из молодого поколения. Им важно видеть больше взаимодействия между компаниями и между нациями в Ф1. И в новых правилах заложен базис для такого рода вещей».