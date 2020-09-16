Названы подходящие напарники для Ферстаппена

Александр Элбон весь год подвергается критике из-за своего отставания от партнера по Red Bull Макса Ферстаппена. Бывший пилот Формулы 1 Гидо ван дер Гарде считает, что если таец не добьется прогресса, команда может нанять Серхио Переса или Нико Хюлькенберга.

«Элбон движется в верном направлении и, надеюсь, продолжит, – сказал ван дер Гарде. – Но если нет, команда начнет смотреть по сторонам, даже на пилотов не из своей программы.

Перес и Хюлькенберг – пилоты, которые могли бы продержаться на уровне с Максом, у них есть опыт, они бы помогли с набором очков. Почему бы не рассмотреть их кандидатуры».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги