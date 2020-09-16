Названы подходящие напарники для Ферстаппена
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Гидо ван дер Гарде советует Red Bull искать за пределами команды
Александр Элбон весь год подвергается критике из-за своего отставания от партнера по Red Bull Макса Ферстаппена. Бывший пилот Формулы 1 Гидо ван дер Гарде считает, что если таец не добьется прогресса, команда может нанять Серхио Переса или Нико Хюлькенберга.
«Элбон движется в верном направлении и, надеюсь, продолжит, – сказал ван дер Гарде. – Но если нет, команда начнет смотреть по сторонам, даже на пилотов не из своей программы.
Перес и Хюлькенберг – пилоты, которые могли бы продержаться на уровне с Максом, у них есть опыт, они бы помогли с набором очков. Почему бы не рассмотреть их кандидатуры».
Дополнительная информация: Эрвин Ягги
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг , Серхио Перес , Макс Ферстаппен
|Автор
|Иван Матушкин
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Названы подходящие напарники для Ферстаппена
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