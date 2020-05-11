Командам рассказали, когда начнется сезон Формулы 1, пишет сайт The Judge13. О датах первых гонок журналистам The Judge13 сообщил представитель одного из участников Формулы 2 / Формулы 3. Эти серии традиционно служат гонками поддержки Ф1: этапы Ф2 и Ф3 проходят на тех же трассах и в те же уик-энды, что и Гран При.

По информации The Judge13, Международная автомобильная федерация направила всем командам Формулы 2 и Формулы 3 письмо. Гоночные коллективы получили его в пятницу, 8 мая, вместе с инструкцией не рассказывать журналистам о содержании письма. Внутри содержался график первых четырех гонок.

Согласно планам FIA, дебютный этап Формулы 1 сезона-2020 состоится на трассе в Шпильберге в воскресенье, 5 июля. Вторая гонка Ф1 пройдет там же в среду, 8 июля, либо в четверг, 9 июля. Расписание для Формулы 2 и Формулы 3 составлено более четко: первый заезд этих чемпионатов запланирован на субботу, 4 июля, второй на воскресенье, 5 июля. Третья и четвертая гонка Ф2 и Ф3 пройдет на «Ред Булл Ринге» 8 и 9 июля соответственно.

После недели в Австрии участников ждет переезд в Великобританию. Там устроят третий и четвертый этап Формулы 1. Первая гонка Ф1 в Сильверстоуне должна пройти в воскресенье, 19 июля, следующая – в среду, 22 июля, либо в четверг, 23 июля.

Все этапы пройдут без зрителей и с минимальным количеством персонала команд. Специально для участников Ф1, Ф2 и Ф3 в Австрии зарезервированы 22 отеля. Команды вольны выбирать, в какой из 22 гостиниц остановиться. На момент написания заметки FIA никак не комментировала утечку, опубликованную The Judge13.