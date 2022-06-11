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Недавно FIA объявила об отставке опытного гоночного чиновника Петера Байера, который занимал пост исполнительного директора Ф1, и временной передаче его функций Шайле-Энн Рао. Прежде она уже работала в федерации, но с 2018 года была персональным консультантом главы Mercedes Тото Вольфа.

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Понятно, что такое назначение понравилось не всем в паддоке.

«Безусловно, мы озабочены, – признался на субботней пресс-конференции в Баку глава Скудерии Маттиа Бинотто, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Она прекрасный человек, очень опытный и способный. В этом я не сомневаюсь.

Но наша озабоченность – это лишь озабоченность. Думаю, это вопрос FIA – убедиться, что здесь не будет конфликта интересов, и все сделать правильно. Президент должен убедиться в этом, а я ему верю.

И хотя мы в Ferrari обеспокоены, я почти уверен, что время покажет беспочвенность наших тревог».

Тото Вольф, присутствовавший на той же конференции, отметил: «Шайла-Энн уже работала в FIA – до того, как прийти к нам. А еще раньше она возглавляла одно из крупнейших спортивных агентств. Назначение ее на этот пост – верное решение и в плане руководства, и с точки зрения прозрачности. Она – юрист.

Думаю, прежде мы сами часто критиковали федерацию за отсутствие прозрачности для команд. И это станет одной из ее главных задач. Это хорошая новость для всех участников чемпионата».