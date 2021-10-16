«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

С этого года Себастьян Феттель выступает в команде Aston Martin. Он точно продолжит выступать за нее в следующем сезоне, однако до сих пор переход четырехкратного чемпиона мира в команду, которая пока не выиграла ни одного Кубка конструкторов выглядит как понижение.

Потому, владельцу Aston Martin Лоуренсу Строллу до сих пор приходится отвечать на вопросы о том, как долго Феттель останется в команде. В последний раз его об этом спросили авторы официального подкаста Формулы 1 Beyond the Grid.

«Мы с Себатьяном некоторое время уже знакомы, – сказал Стролл. – И он очень хорошо понимает мою страсть в отношении команды. Когда мы стали называться Aston Martin, это не было просто сменой имени, это стало новой стратегией. Мы наняли 250 новых сотрудников, и это не только вопрос количества, но и качества.

Мы выбрали путь длиною в годы, и Себастьян согласился пройти его с нами. Собственно, у нас четырехкратный чемпион мира и команда, которая никогда не выигрывала Кубок конструкторов. Так что надеюсь, что Феттель так или иначе останется с нами навсегда, в той или иной роли».