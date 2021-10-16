Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше Следующая / Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Формула 1 Новости

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

Автор:
, Редактор

Владелец команды напомнил, что она еще не выиграла ни одного чемпионата, а Себастьян Феттель выиграл уже четыре титула

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

С этого года Себастьян Феттель выступает в команде Aston Martin. Он точно продолжит выступать за нее в следующем сезоне, однако до сих пор переход четырехкратного чемпиона мира в команду, которая пока не выиграла ни одного Кубка конструкторов выглядит как понижение.

Потому, владельцу Aston Martin Лоуренсу Строллу до сих пор приходится отвечать на вопросы о том, как долго Феттель останется в команде. В последний раз его об этом спросили авторы официального подкаста Формулы 1 Beyond the Grid.

«Мы с Себатьяном некоторое время уже знакомы, – сказал Стролл. – И он очень хорошо понимает мою страсть в отношении команды. Когда мы стали называться Aston Martin, это не было просто сменой имени, это стало новой стратегией. Мы наняли 250 новых сотрудников, и это не только вопрос количества, но и качества.

Мы выбрали путь длиною в годы, и Себастьян согласился пройти его с нами. Собственно, у нас четырехкратный чемпион мира и команда, которая никогда не выигрывала Кубок конструкторов. Так что надеюсь, что Феттель так или иначе останется с нами навсегда, в той или иной роли».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Предыдущая новость

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Следующая новость

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
Moto2

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Формула 1

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

Скорость, грязь и дерево. Тянак объяснил сход в Испании Ралли Испания
WRC

Скорость, грязь и дерево. Тянак объяснил сход в Испании

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
В Aston Martin объяснили странный пит-стоп Феттеля Гран При Турции
Формула 1

В Aston Martin объяснили странный пит-стоп Феттеля

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила Гран При Турции
Формула 1

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила

Феттель допустил исчезновение Ф1 и назвал ее моторы бесполезными
Формула 1

Феттель допустил исчезновение Ф1 и назвал ее моторы бесполезными

Самое читаемое Сегодня

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

В Спа снесли культовый элемент трассы
Формула 1 Формула 1

В Спа снесли культовый элемент трассы

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?
Формула 1 Формула 1

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?

Вильнев: Хэмилтон не заслужил столько очков
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Хэмилтон не заслужил столько очков

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin
Формула 1 Формула 1

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
Moto2 Moto2

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

Самое важное:

Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin
Формула 1 Формула 1

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше
Формула 1 Формула 1

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.