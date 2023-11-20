«Наверное, судьи правы». Ферстаппен признал, что заслужил штраф

Леклер стал победителем квалификации в пятый раз в нынешнем сезоне, однако не сумел воспользоваться преимуществом первой стартовой позиции на американской городской трассе: Максу Ферстаппену удалось поравняться с пилотом Ferrari на коротком разгоне к первому повороту, а затем за счет внутреннего радиуса оттеснить того.

Правда, сам действующий чемпион тоже не смог удержаться в пределах белых линий – и позже получил от судей FIA пятисекундный штраф. Впрочем, это не помешало голландцу одержать очередную победу и сравняться по их общему количеству с Себастьяном Феттелем на третьей строчке исторического рейтинга.

«Мы оба затормозили предельно поздно в споре за позицию, – рассказал Макс репортерам о событиях в первом повороте. – Особенность этой трассы в том, что едва ты оказываешься вне траектории, как сцепление падает почти до нуля. Именно так и произошло. Я был внутри, затормозил, но зацепа не было.

У меня не было намерения вытеснить Шарля с трассы, я просто не смог замедлиться и продолжал скользить всеми четырьмя колесами».

Он добавил: «Узнав о штрафе, я был очень недоволен, так как в тот момент меня захлестывал адреналин. Но если оглянуться назад, пожалуй, судьи поступили правильно».

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, второе Место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Леклеру удалось догнать Макса и выйти вперед перед началом волны пит-стопов, однако выезд машины безопасности разрушил тактическую схему Ferrari. Созданное монегаском преимущество испарилось, а Ферстаппен еще раз сменил резину и на свежем комплекте сумел взять верх над соперником.

Самое любопытное, что автомобиль безопасности понадобился для очистки трассы от обломков углепластика, которые оказались на асфальте в 12-м повороте после столкновения лидера Red Bull с Джорджем Расселлом.

В этом случае судьи признали виновником британца из Mercedes.

«Он сделал это не намерено, – сказал Ферстаппен. – Думаю, Джордж просто не ожидал, что я попробую обогнать его в этом месте.

По моим ощущениям, я заехал внутрь, а он повернул так, словно там никого не было. Думаю, он просто меня не увидел».

Сам Расселл подтвердил, что машина лидера чемпионата действительно оставалась в его слепой зоне.