«Наверное, судьи правы». Ферстаппен признал, что заслужил штраф
Макс рассказал о подробностях событий в первом повороте гонки в Лас-Вегасе, где смог отобрать лидерство у стартовавшего с поула Шарля Леклера
Леклер стал победителем квалификации в пятый раз в нынешнем сезоне, однако не сумел воспользоваться преимуществом первой стартовой позиции на американской городской трассе: Максу Ферстаппену удалось поравняться с пилотом Ferrari на коротком разгоне к первому повороту, а затем за счет внутреннего радиуса оттеснить того.
Правда, сам действующий чемпион тоже не смог удержаться в пределах белых линий – и позже получил от судей FIA пятисекундный штраф. Впрочем, это не помешало голландцу одержать очередную победу и сравняться по их общему количеству с Себастьяном Феттелем на третьей строчке исторического рейтинга.
«Мы оба затормозили предельно поздно в споре за позицию, – рассказал Макс репортерам о событиях в первом повороте. – Особенность этой трассы в том, что едва ты оказываешься вне траектории, как сцепление падает почти до нуля. Именно так и произошло. Я был внутри, затормозил, но зацепа не было.
У меня не было намерения вытеснить Шарля с трассы, я просто не смог замедлиться и продолжал скользить всеми четырьмя колесами».
Он добавил: «Узнав о штрафе, я был очень недоволен, так как в тот момент меня захлестывал адреналин. Но если оглянуться назад, пожалуй, судьи поступили правильно».
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, второе Место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки
Леклеру удалось догнать Макса и выйти вперед перед началом волны пит-стопов, однако выезд машины безопасности разрушил тактическую схему Ferrari. Созданное монегаском преимущество испарилось, а Ферстаппен еще раз сменил резину и на свежем комплекте сумел взять верх над соперником.
Самое любопытное, что автомобиль безопасности понадобился для очистки трассы от обломков углепластика, которые оказались на асфальте в 12-м повороте после столкновения лидера Red Bull с Джорджем Расселлом.
В этом случае судьи признали виновником британца из Mercedes.
«Он сделал это не намерено, – сказал Ферстаппен. – Думаю, Джордж просто не ожидал, что я попробую обогнать его в этом месте.
По моим ощущениям, я заехал внутрь, а он повернул так, словно там никого не было. Думаю, он просто меня не увидел».
Сам Расселл подтвердил, что машина лидера чемпионата действительно оставалась в его слепой зоне.
«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса
«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса «Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации
Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации
Перес объяснил, что помешало ему удержать второе место в Лас-Вегасе
Перес объяснил, что помешало ему удержать второе место в Лас-Вегасе Перес объяснил, что помешало ему удержать второе место в Лас-Вегасе
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Тактические действия Red Bull в квалификации оставили Переса в недоумении
Тактические действия Red Bull в квалификации оставили Переса в недоумении Тактические действия Red Bull в квалификации оставили Переса в недоумении
Самое важное:
Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки
Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки
Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим
Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим
Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе
Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе
Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе
Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.