«Настоящий Шумахер». Бергер похвалил партнера Мазепина

Выступая за команду Haas, сын Михаэля Шумахера не смог сразу заявить о себе. В шести Гран При Мик ни разу не вышел из первого сегмента квалификации, и хотя пока у 22-летнего гонщика не было сходов, он ни разу не финишировал выше 13-го места.

При этом Шумахер-младший превосходит своего партнера по команде Никиту Мазепина, а в общем зачете опережает и обоих гонщиков Williams.

Оценивая выступления Мика, победитель девяти гонок Ф1 и нынешний глава серии DTM Герхард Бергер нашел позитивные моменты.

«Он все делает верно, – объяснил 61-летний австриец в интервью Sport1. – Он добивается именно того, чего мы можем ожидать от него в нынешних условиях. Он опережает напарника, чисто проводит гонки, допускает минимум ошибок.

Также можно заметить, как ему удается читать и анализировать ход гонки. Настоящий Шумахер. Видно, как быстро он учится и все впитывает.

Да, Haas – не топ-команда. Но уже после нескольких гонок очевидно, что он – первый номер в Haas. Это успех. Именно поэтому я верю в его будущее».

При этом Герхерд отказался от прямых сравнений Мика с отцом, который уже в восьмой гонке Ф1 поднялся на подиум, а 18-ю выиграл.

«Уже видно, что Мик будет хорошим пилотом Ф1, – отметил Бергер. – Как скоро – увидим. Его отец оставил колоссальное наследие. И потому я полагаю, что проводить между ними прямые сравнения некорректно».