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Формула 1 Новость

«Настоящий Шумахер». Бергер похвалил партнера Мазепина

Австриец нашел позитив в выступлениях дебютанта Ф1 Мика Шумахера, пусть даже тот пока не заработал ни одного очка

«Настоящий Шумахер». Бергер похвалил партнера Мазепина

Выступая за команду Haas, сын Михаэля Шумахера не смог сразу заявить о себе. В шести Гран При Мик ни разу не вышел из первого сегмента квалификации, и хотя пока у 22-летнего гонщика не было сходов, он ни разу не финишировал выше 13-го места.

При этом Шумахер-младший превосходит своего партнера по команде Никиту Мазепина, а в общем зачете опережает и обоих гонщиков Williams.

Оценивая выступления Мика, победитель девяти гонок Ф1 и нынешний глава серии DTM Герхард Бергер нашел позитивные моменты.

«Он все делает верно, – объяснил 61-летний австриец в интервью Sport1. – Он добивается именно того, чего мы можем ожидать от него в нынешних условиях. Он опережает напарника, чисто проводит гонки, допускает минимум ошибок. 

Также можно заметить, как ему удается читать и анализировать ход гонки. Настоящий Шумахер. Видно, как быстро он учится и все впитывает.

Да, Haas – не топ-команда. Но уже после нескольких гонок очевидно, что он – первый номер в Haas. Это успех. Именно поэтому я верю в его будущее».

При этом Герхерд отказался от прямых сравнений Мика с отцом, который уже в восьмой гонке Ф1 поднялся на подиум, а 18-ю выиграл. 

«Уже видно, что Мик будет хорошим пилотом Ф1, – отметил Бергер. – Как скоро – увидим. Его отец оставил колоссальное наследие. И потому я полагаю, что проводить между ними прямые сравнения некорректно».

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Хэмилтон: Сезон-2021 прекрасен, но вовсе не из-за борьбы с Максом

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