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Наставником юниоров Ferrari станет гоночный инженер Шумахера и Вильнева

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Наставником юниоров Ferrari станет гоночный инженер Шумахера и Вильнева
Автор:
, Главный редактор

Одним из подопечных Джока Клиа будет россиянин Роберт Шварцман, который в следующем году продолжит выступления в Формуле 2

Ferrari планирует расширить сферу ответственности Джока Клиа – одного из ключевых инженеров итальянской команды. Предполагается, что в следующем году наряду с выполнением своих нынешних обязанностей британец будет играть роль тренера гонщиков юниорской программы Скудерии.

«В следующем году Мик Шумахер дебютирует в Формуле 1, Каллум Илотт будет работать на симуляторе и участвовать в пятничных тренировках в рамках Гран При, а Роберт Шварцман продолжит выступления в Ф1, – перечислил новых подопечных Клиа руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто. – И новой ролью Джока будет помогать этим пилотам развиваться и максимально эффективно раскрывать свой потенциал.

Джок может многое дать гонщику. Он тщательно анализирует траектории, анализирует то, как тормозят пилоты на входе в поворот и ускоряются на выходе, как у них получается работать с шинами. Его работа помогает как самим пилотам, так и инженерам».

Клиа работает в Ferrari последние 6 лет – в частности, на протяжении двух сезонов он является тренером Шарля Леклера, обеспечивая коммуникацию между пилотом и его инженерной группой. Ранее британец работал гоночным инженером в командах Lotus, Williams, BAR и Mercedes. В частности, он работал с Жаком Вильневом в чемпионском сезоне 1997 года и с Михаэлем Шумахером в течение двух последних сезонов немца в Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Пилоты Мик Шумахер , Каллум Илотт , Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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