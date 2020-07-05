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Формула 1 / Гран При Австрии / Аналитика

Насколько замедлилась Ferrari? Мы подсчитали точную разницу в сравнении с прошлым годом

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Насколько замедлилась Ferrari? Мы подсчитали точную разницу в сравнении с прошлым годом
Автор:
5 июл. 2020 г., 08:54

Все команды с моторами Ferrari потеряли темп на Гран При Австрии. Хуже всех пришлось Alfa Romeo. Сама Скудерия потеряла 0,9 секунды

Scuderia Ferrari провалила квалификацию Гран При Австрии Формулы 1. Шарль Леклер показал седьмое время, Себастьян Феттель остался 11-м. По ходу всего уик-энда на «Ред Булл Ринге» машины итальянской команды отставали от лидеров: ни в одной из сессий Скудерия не смогла навязать борьбу за первые места.

Вместе с заводским коллективом ухудшились результаты и у клиентов. Команды Alfa Romeo и Haas, которые используют двигатели Ferrari, оказались заметно дальше от соперников, чем годом ранее. Мы подсчитали, насколько замедлился темп машин с моторами Ferrari на Гран При Австрии 2020 года по сравнению с этапом в Шпильберге годичной давности.

Оказалось, что хуже всех ситуация обстоит для Alfa Romeo. Болиды этой команды стали медленнее на 1,1 секунду. Новая Ferrari оказалась медленнее прошлогодней на 0,9 секунды. Haas потерял 0,6 секунды. 

Кроме них темп ухудшился только у Red Bull Racing: у команды Дитриха Матешица разница по сравнению с Австрией-2019 составила 0,038 секунды. Все остальные команды Формулы 1 смогли построить болиды, которые превзошли по скорости машины прошлого года. Вот какой оказалась разница:

Alfa Romeo: +1,119с

Ferrari: + 0,920с

Haas: + 0,619с

Red Bull: + 0,038с

Mercedes: - 0,323с

AlphaTauri: - 0,360с

McLaren: - 0,473с

Renault: - 0,493с

Williams: - 0,737с

Racing Point: - 0,929с

Здесь минус означает отыгранное время, а плюс – потерянное время. Таким образом, наибольшего прогресса по сравнению с прошлым годом достигла Racing Point: прямое сопоставление квалификационных результатов 2019 и 2020 показывает, что команда отыграла почти секунду. На втором месте по степени прогресса разместилась Williams. Британский коллектив прибавил более семи десятых секунды.

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Причиной провала Ferrari мог стать запрет топливной системы, легальность которой вызывала подозрения соперников в прошлом году. Скудерия избежала дисквалификации на сезон-2019, но в 2020 году не смогла использовать отдельные технические решения своего мотора. Эта версия объясняет, почему среди отстающих оказались все команды, использующие моторы Ferrari.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Команды Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point , Scuderia Ferrari
Автор Адам Купер

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