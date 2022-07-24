Насколько Сайнс помог Леклеру в квалификации? Марко подсчитал

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Шарль Леклер стал обладателем поула Гран При Франции, опередив Макса Ферстаппена на 0,304 секунды. Правда, помог ему в этом напарник по Ferrari Карлос Сайнс, который из-за штрафов не претендовал на места впереди и работал аэродинамическим «паровозом», обеспечивая партнеру слип-стрим на прямых.

После квалификации Леклер поблагодарил Сайнса, но заявил, что взял бы поул и без его помощи, просто с меньшим преимуществом. И в Red Bull с этим согласились.

«Не нужно забывать, как Шарль Леклер выиграл свой поул, – заявил спортивный советник Red Bull Хельмут Марко в эфире немецкой версии телеканала Sky. – Они не скрывают, что ему помог Карлос Сайнс, обеспечивший слип-стрим. Одно это дает преимущество в полторы-две десятые с круга. Если их отнять, то разница в скорости будет уже не столь драматичной.

Мы верим в то, что в гонке будем быстры. И наши болиды позволяют нам выбирать между стратегиями с одним или с двумя пит-стопами».