Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Даниэлю Риккардо не удалось найти общий язык с машинами Ф1 2022 года. Прошлой осенью гонщика готовы были носить на руках, когда в Монце он принес McLaren первую за девять лет победу. Но всего 12 месяцев спустя команда досрочно расторгла его контракт.

Весь сезон представители Уокинга вели острый спор с соперниками из Alpine за четвертую строчку Кубка конструкторов. Инициатива не раз переходила из рук в руки, и в итоге французы все же взяли верх с разницей в 14 очков.

При этом Ландо Норрис принес McLaren 122 очка, тогда как Риккардо смог заработать всего 37. Это дало многим основания обвинить именно Риккардо в неудаче команды, которая приведет к потере примерно $15 млн призовых.

Однако глава коллектива Андреас Зайдль отказался от обвинений в адрес пилота.

«Я далек от того, чтобы возлагать на Даниэля вину за поражение в споре за четвертое место, – сказал он в Абу-Даби. – В конце концов, я понимаю собственную ответственность и ответственность команды за то, что работа с Даниэлем пошла не так, как мы рассчитывали. При этом и он сам, и мы приложили серьезные усилия.

Мы не смогли заработать те очки, на которые рассчитывали. Это часть спорта, и мы постараемся разобраться с этим и стать сильнее к будущему сезону».

По чистой скорости Alpine в нынешнем сезоне превосходила McLaren, однако надежность синих машин была не самой высокой. Зайдль отметил, что итоговое пятое место «честно отражает силу команды в нынешнем сезоне», и что соперники «лучше справились с работой».

Читайте также: В Alpine назвали частые сходы разумной платой за рост скорости

Андреас Зайдль, руководитель McLaren Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Немецкий менеджер признал, что Риккардо смог добавить во второй половине сезона и провести под конец пару неплохих гонок – можно вспомнить его прорывы под конец дистанции в Мехико и на «Яс-Марине».

«Весь финальный уик-энд вышел очень эмоциональным, – объяснил Зайдль. – Ему предшествовали прощальная церемония на базе и барбекю с командой вечером в четверг. Мы знали, что эти три дня с Даниэлем станут для нас прощальными.

Но в то же время нам было важно сохранять концентрацию на работе, так как мы должны были добиться максимального результата и продолжать прессинг на Alpine.

Я в последний раз пожелал Даниэлю хорошей гонки, когда мы были на решетке – и был рад, что он справился. Ему удалось пробиться с 13-го места в десятку.

Думаю, мы закончили сотрудничество на высокой ноте, на что и нацеливались после объявления [о разрыве], сделанном еще летом».

Риккардо уже объявил, что вернется в Red Bull, где проведет 2023 год в статусе третьего пилотва.