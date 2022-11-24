Насколько Риккардо виноват в поражении McLaren от Alpine? Зайдль ответил
Австралийский пилот заработал недостаточно очков, чтобы помочь своей команде опередить принципиальных соперников. Вот что сказал его босс
Даниэлю Риккардо не удалось найти общий язык с машинами Ф1 2022 года. Прошлой осенью гонщика готовы были носить на руках, когда в Монце он принес McLaren первую за девять лет победу. Но всего 12 месяцев спустя команда досрочно расторгла его контракт.
Весь сезон представители Уокинга вели острый спор с соперниками из Alpine за четвертую строчку Кубка конструкторов. Инициатива не раз переходила из рук в руки, и в итоге французы все же взяли верх с разницей в 14 очков.
При этом Ландо Норрис принес McLaren 122 очка, тогда как Риккардо смог заработать всего 37. Это дало многим основания обвинить именно Риккардо в неудаче команды, которая приведет к потере примерно $15 млн призовых.
Однако глава коллектива Андреас Зайдль отказался от обвинений в адрес пилота.
«Я далек от того, чтобы возлагать на Даниэля вину за поражение в споре за четвертое место, – сказал он в Абу-Даби. – В конце концов, я понимаю собственную ответственность и ответственность команды за то, что работа с Даниэлем пошла не так, как мы рассчитывали. При этом и он сам, и мы приложили серьезные усилия.
Мы не смогли заработать те очки, на которые рассчитывали. Это часть спорта, и мы постараемся разобраться с этим и стать сильнее к будущему сезону».
По чистой скорости Alpine в нынешнем сезоне превосходила McLaren, однако надежность синих машин была не самой высокой. Зайдль отметил, что итоговое пятое место «честно отражает силу команды в нынешнем сезоне», и что соперники «лучше справились с работой».
Андреас Зайдль, руководитель McLaren
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Немецкий менеджер признал, что Риккардо смог добавить во второй половине сезона и провести под конец пару неплохих гонок – можно вспомнить его прорывы под конец дистанции в Мехико и на «Яс-Марине».
«Весь финальный уик-энд вышел очень эмоциональным, – объяснил Зайдль. – Ему предшествовали прощальная церемония на базе и барбекю с командой вечером в четверг. Мы знали, что эти три дня с Даниэлем станут для нас прощальными.
Но в то же время нам было важно сохранять концентрацию на работе, так как мы должны были добиться максимального результата и продолжать прессинг на Alpine.
Я в последний раз пожелал Даниэлю хорошей гонки, когда мы были на решетке – и был рад, что он справился. Ему удалось пробиться с 13-го места в десятку.
Думаю, мы закончили сотрудничество на высокой ноте, на что и нацеливались после объявления [о разрыве], сделанном еще летом».
Риккардо уже объявил, что вернется в Red Bull, где проведет 2023 год в статусе третьего пилотва.
Босс Alpine объяснил, почему Гасли лучше Пиастри
Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу
Самое важное:
За три круга до конца сезона. Интересная статистика Гран При Абу-Даби
Финальный этап сезона Формулы 1 не стал триллером – но принес богатый урожай всевозможных цифр и рекордов. Вот некоторые из них.
Хюлькенберг признал, что растерял форму без выступлений в Ф1
За три последних сезоне Нико провел всего четыре гонки – как оказалось, этого не хватило, чтобы сохранять оптимальные кондиции
Pirelli запланировала на зиму шесть тестовых сессий Ф1
Работа над дождевой резиной и моделями для 2024 года стартует уже в начале декабря
Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу
Чемпион Формулы 1 объяснил, что попытка притормозить Шарля Леклера в Абу-Даби могла привести к неприятным последствиям