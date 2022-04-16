Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Зайдль потребовал выгнать сотрудников Haas из Маранелло Следующая / Штайнер: Отмененный этап в России можно и не заменять
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Насколько мотор Ferrari превосходит Mercedes? Вольф подсчитал

Глава «Серебряных стрел» заявил, что прежде не видел в чемпионате подобного прорыва за столь короткий срок

Автор:
, Редактор
Насколько мотор Ferrari превосходит Mercedes? Вольф подсчитал
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В двух из трех гонок нового сезона Формулы 1 пилоты команды Fererri были быстрее соперников. Причем очевидно не только превосходство Скудерии в прижимной силе, но и в мощности гибридных силовых установок.

При этом в прошлом году моторы Ferrari не считались мощнее других, а значит итальянским инженерам в межсезонье удалось найти дополнительный источник лошадиных сил. Или же способ менее других растерять мощность из-за перехода на новое топливо Е10.

Но насколько именно мощнее стали Ferrari. На этот вопрос после гонки в Австралии ответил глава Mercedes Тото Вольф.

«Мы наблюдаем огромный прыжок вперед, который сделала Ferrari с прошлого года, – сказал Вольф в эфире телеканала Sky F1. – Раньше они примерно на 14 лошадиных сил отставали по мощности, теперь на те же 14 лошадиных сил опережают.

Никогда прежде в чемпионате не наблюдалось столь стремительного прорыва. Но раз уж это случилось, мне остается только их поздравить».

Читайте также:
Поделились
Зайдль потребовал выгнать сотрудников Haas из Маранелло
Предыдущая новость

Зайдль потребовал выгнать сотрудников Haas из Маранелло
Следующая новость

Штайнер: Отмененный этап в России можно и не заменять

Штайнер: Отмененный этап в России можно и не заменять
Больше от
Сергей Иванов
Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1
Формула 1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1

AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле

Владелец Aston Martin ответил на слова критиков
Формула 1

Владелец Aston Martin ответил на слова критиков

Самое важное:

Норрис рассказал, каким представляет идеальный календарь Ф1
Формула 1 Формула 1

Норрис рассказал, каким представляет идеальный календарь Ф1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться
Формула 1 Формула 1

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач
Формула 1 Формула 1

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.