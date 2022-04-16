Насколько мотор Ferrari превосходит Mercedes? Вольф подсчитал
Глава «Серебряных стрел» заявил, что прежде не видел в чемпионате подобного прорыва за столь короткий срок
В двух из трех гонок нового сезона Формулы 1 пилоты команды Fererri были быстрее соперников. Причем очевидно не только превосходство Скудерии в прижимной силе, но и в мощности гибридных силовых установок.
При этом в прошлом году моторы Ferrari не считались мощнее других, а значит итальянским инженерам в межсезонье удалось найти дополнительный источник лошадиных сил. Или же способ менее других растерять мощность из-за перехода на новое топливо Е10.
Но насколько именно мощнее стали Ferrari. На этот вопрос после гонки в Австралии ответил глава Mercedes Тото Вольф.
«Мы наблюдаем огромный прыжок вперед, который сделала Ferrari с прошлого года, – сказал Вольф в эфире телеканала Sky F1. – Раньше они примерно на 14 лошадиных сил отставали по мощности, теперь на те же 14 лошадиных сил опережают.
Никогда прежде в чемпионате не наблюдалось столь стремительного прорыва. Но раз уж это случилось, мне остается только их поздравить».
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