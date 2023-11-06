«Наше днище перестало работать». Льюис раскрыл причину неудачи Mercedes

Льюис Хэмилтон вышел на третье место после старте гонки в Сан-Паулу, но затем по ходу всей дистанции лишь терял позиции. Британец уступил не только всем соперникам из группы лидеров, но даже Пьеру Гасли на Alpine.

Днем ранее картина была такой же и в спринте. Как объяснил британец, причина столь невыразительного выступления Mercedes почти наверняка в том, что новое днище, которое сам Льюис недавно называл одной из лучших новинок, на этом этапе не помогало в борьбе с соперниками.

«Я считаю, днище просто не работало, – сказал Хэм после финиша на восьмом месте. – Оно не присасывало машину к асфальту. Это заставило нас сильнее развернуть крылья, из-за чего возникало дополнительное лобовое сопротивление на прямых.

Мы теряли так много, что как-то компенсировать это было невозможно. А в поворотах машина просто скользила. Теперь надо понять, почему так вышло».

Он добавил: «В этот раз шины перегревались, на прямых не было скорости, а в поворотах – сцепления».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис продолжил: «Мы еще до гонки знали, что день будет сложным. В машине ничего не изменилось по сравнению со спринтом. В субботу мы надеялись, что дело в шинах. Потому я постарался чуть иначе подойти к работе с ними. Но скорости все равно не было.

Не знаю, может быть, мы могли чуть лучше отработать с настройками, но сложно говорить, насколько выше получился бы итоговый результат».

Гонщик также рассказал, что в какой-то момент, помимо всего прочего, у него возникло ощущение, что левое переднее колесо W14 стало отклоняться вправо.

«Это было очень странно, – отметил Хэмилтон. – Может, дело в повреждении шины или чем-то таком. Но машина стала уходить правее, когда я поворачивал влево. А потом все наладилось. Хотя, возможно, дело просто в ветре».

Он добавил: «По какой-то причине в этот раз у нас не получилось заставить машину работать. Можно говорить что угодно, но это факт».

Даже несмотря на то, что Шарль Леклер в Сан-Паулу вообще не вышел на старт, преимущество Mercedes над Ferrari в Кубке конструкторов сократилось до 20 очков.