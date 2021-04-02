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Формула 1 / Новость

«Наша машина и так может выиграть титул». Mercedes не станет «задирать задок»

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению чемпионов мира, изменить концепцию шасси в теории возможно, но это будет равносильно потере целого сезона

«Наша машина и так может выиграть титул». Mercedes не станет «задирать задок»

Старт нового сезона показал, что небольшие изменения в правилах, призванные снизить уровень прижимной силы, по-разному сказались на разных командах. Для уменьшения нагрузки на резину команды должны были подрезать днище перед задними колесами – но выяснилось, что одним это помешало гораздо сильнее, чем другим.

До прошлого сезона в Ф1 соперничали две концепции – большого и почти параллельного асфальту днища (как у Mercedes) и сильного склонения корпуса вперед (как у Red Bull). Оказалось, что в первом случае сокращение площади днища сделало машину нестабильной, тогда как во втором негативный эффект гораздо меньше.  

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При этом, как объяснил главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин, перестройка концепции шасси по ходу сезона хоть и возможна, но не оправдает себя, потому в Брэкли подобный вариант не рассматривают.

«Наша машина и так позволит выиграть титул, если мы реализуем несколько грамотных доработок, а также будет успешно работать с ней по ходу сезона, – объяснил он. – Какая бы концепция ни была выбрана, с этим уже ничего не сделать. Мы не можем просто приподнять задок своей машины на 30 мм и работать с ней, так как это будет означать потерю сезона.

Мы так много потеряем, если сделаем это, что никак не сможем этого отыграть».

Глава Aston Martin Отмар Сафнауэр объяснил, в чем именно дело: «Я в этом спорте уже 24 года, и впервые за это время нам приходится омологировать подвеску, все из-за COVID.

И теперь изменить что-то в ней можно только с использованием жетонов. Так что если даже мы захотим приподнять заднюю часть на 150 мм, то не сможем этого сделать».

Шовлин добавил: «Можно ли говорить, что нынешние правила подходят машинам с высоким задком лучше, чем с низким? Пожалуй что так. 

Они [Red Bull] выиграли последнюю гонку [сезона-2020], но в целом мы опережали их по ходу всего года. Сейчас этого нет.   

Раз так, значит, или мы потеряли больше из-за новых правил, или они намного лучше работали этой зимой. Как бы то ни было, результат налицо».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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