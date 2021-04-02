Старт нового сезона показал, что небольшие изменения в правилах, призванные снизить уровень прижимной силы, по-разному сказались на разных командах. Для уменьшения нагрузки на резину команды должны были подрезать днище перед задними колесами – но выяснилось, что одним это помешало гораздо сильнее, чем другим.

До прошлого сезона в Ф1 соперничали две концепции – большого и почти параллельного асфальту днища (как у Mercedes) и сильного склонения корпуса вперед (как у Red Bull). Оказалось, что в первом случае сокращение площади днища сделало машину нестабильной, тогда как во втором негативный эффект гораздо меньше.

При этом, как объяснил главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин, перестройка концепции шасси по ходу сезона хоть и возможна, но не оправдает себя, потому в Брэкли подобный вариант не рассматривают.

«Наша машина и так позволит выиграть титул, если мы реализуем несколько грамотных доработок, а также будет успешно работать с ней по ходу сезона, – объяснил он. – Какая бы концепция ни была выбрана, с этим уже ничего не сделать. Мы не можем просто приподнять задок своей машины на 30 мм и работать с ней, так как это будет означать потерю сезона.

Мы так много потеряем, если сделаем это, что никак не сможем этого отыграть».

Глава Aston Martin Отмар Сафнауэр объяснил, в чем именно дело: «Я в этом спорте уже 24 года, и впервые за это время нам приходится омологировать подвеску, все из-за COVID.

И теперь изменить что-то в ней можно только с использованием жетонов. Так что если даже мы захотим приподнять заднюю часть на 150 мм, то не сможем этого сделать».

Шовлин добавил: «Можно ли говорить, что нынешние правила подходят машинам с высоким задком лучше, чем с низким? Пожалуй что так.

Они [Red Bull] выиграли последнюю гонку [сезона-2020], но в целом мы опережали их по ходу всего года. Сейчас этого нет.

Раз так, значит, или мы потеряли больше из-за новых правил, или они намного лучше работали этой зимой. Как бы то ни было, результат налицо».