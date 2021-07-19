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Формула 1 Статистика

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

В гонке Ф1 болиды с моторами Mercedes заняли 4 места в первой пятерке – но победы в WRC и WEC позволили японцам сохранить лидерство

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

Вылет Серхио Переса в субботнем спринте Гран При Великобритании (испортивший мексиканцу весь уик-энд) и авария Макса Ферстаппена на первом круге гонки помогли Mercedes не только резко сократить отставание от Red Bull в командном зачете Формулы 1. Успех в Сильверстоуне очень пригодился немецкой марке и с точки зрения позиций в нашем рейтинге, с помощью которого мы приводим к общему знаменателю результативность разных автомобильных брендов в разных гоночных дисциплинах.

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Причем под успехом мы понимаем не только результаты пилотов заводской команды. Не стоит забывать, что баллы Mercedes приносят и представители команд-клиентов – и на этот раз Ландо Норрис и заметно ускорившийся после пары неудачных этапов Даниэль Риккардо очень кстати заняли 4-е и 5-е места. Кстати для той плотной борьбы, которую штутгартский бренд сейчас ведет с Toyota за лидерство в рейтинге. Благодаря успеху в Сильверстоуне отставание немцев сократилось почти вдвое, с 45-ти баллов до 26-ти.

Впрочем, в эти выходные несколько моментов сыграли на руку японцам. Во-первых, представители марки участвовали сразу в двух соревнованиях – Ралли Эстонии и 6-часовой гонке в Монце. Во-вторых, и в WRC, и в WEC Toyota удерживает уверенное лидерство в обоих зачетах – а за это лидерство положены повышающие коэффициенты. Благодаря им марка смогла за уик-энд набрать достаточно большое количество баллов – даже несмотря на то, что в обеих гонках на подиум смог подняться только один экипаж Toyota (и то, что полученные баллы умножаются на три понижающих коэффициента – за меньший уровень престижности турнира, малое число марок в чемпионате и небольшое количество машин на старте).

Таким образом, японский бренд сохранил лидерство – и закончил на первом месте уже 26-ю неделю из 27-ми, которые прошли с момента запуска рейтинга. Битва за лидерство продолжится в следующие выходные: заводская команда Mercedes выступит на этапе Формулы Е в Лондоне, экипажи на прототипах Toyota Hilux – на испанском этапе Кубка мира по бахам.

В теории этот расклад – в пользу Mercedes: кольцевой турнир престижнее внедорожного, плюс в столице Великобритании пройдут сразу две гонки (и рейтинговые баллы будут начислены после каждой из них). С другой стороны, немецкий коллектив в последнее время что-то не слишком ярко выступает в электрическом чемпионате: к примеру, недавно сдвоенный этап прошел в Нью-Йорке – и Mercedes привез с той стороны Атлантики всего 7 баллов. Так что, предсказать, кто будет занимать первую строчку рейтинга в следующий понедельник, не так уж просто.

По итогам же прошлых выходных стоит отдельно отметить марку Skoda. И дело не только в том, что по набранным за уик-энд очкам чехи опередили Toyota и не так уж сильно отстали от Mercedes. Важный нюанс – в том, что эти баллы набраны в WRC 2 и WRC 3, младших категориях чемпионата мира по ралли. При прочих равных успех на этапах этих турниров приносит в четыре раза меньше очков, чем в гонках Формулы 1 (а из-за понижающих коэффициентов за небольшое число машин на старте разница становится еще выше). Но на этот раз Skoda взяла числом. Впервые за год мы зафиксировали, что первые 10 мест на финише гонки заняли пилоты на машинах одной марки – это случилось в категории WRC 3. А если бы гонщик на хэчтбеке Fabia еще и лидировал в общем зачете этой категории (как имеет место в WRC 2), чехи по итогам уик-энда и вовсе набрали бы всего на 3 балла меньше, чем Mercedes!

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Результаты рейтинга Motorsport.com на 19 июля 2021 года

  Марка

Баллы 

в WRC

Баллы 

в WRC 2

Баллы 

в WRC 3

Баллы

в WEC

Баллы

в Ф1

Баллы за

уик-энд

Всего

баллов

Изм-е

поз-ии
1. Japan Toyota

31

Победа

    

17

Победа

   48 715  
2. Germany Mercedes        

69

1-е и 3-е

места

 69 691  
3. Japan Honda         3 3 347  
4. United Kingdom Mini             240  
5. Korea, Republic of Hyundai

14

2-е и 3-е места

 1 1     16 216  
6. Germany Audi        

 

   184  
  United States Ford 1 1 1     3 184 + 1
8. United States Chevrolet             174  
9. Czech Republic Skoda  

 11

1-е и 3-е места

 42

Хет-трик

      53 163 + 1
10. Italy Ferrari      

12

1-е и 3-е места

17

2-е место

 29 140  
11. United Kingdom Jaguar             112 - 2
12. Germany Porsche      

11

2-е место

   11 94  
13. Germany BMW             82  
14. China Lynk & Co             80  
  France DS             80  
16.

Japan Nissan

             58  
17. France Citroen  

3

2-е место

       3 56  
18. India Mahindra             41  
  United Kingdom McLaren           7 41 + 2
20. Germany Volkswagen   1 1     2 39 - 1
21. France Renault           2 29  
  France Alpine           2 29  
23. United Kingdom Aston Martin           2 25  
24. Italy Alfa Romeo           2 19  
25. China NIO             17 - 1
26. France Peugeot             14  
27. United States Hummer             12  
  Spain Cupra             12  
29. Germany Opel             10  
 

China BAIC

             10  
  China Borgward             10  
32. Russian Federation ГАЗ             8  
33. United States Dodge             4  
34. Japan Mitsubishi             3  
35. United Kingdom Land Rover             2  
36. United States Jeep             1  
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