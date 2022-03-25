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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

«Нас заверили в безопасности». Ф1 провела еще одну встречу в Джидде

Взрыв на нефтяном терминале нарушил привычный ход уик-энда Формулы 1…

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Нас заверили в безопасности». Ф1 провела еще одну встречу в Джидде
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Сторонники Коалиции за восстановление легитимности Йемена устроили теракт на терминале компании Aramco в тот момент, когда пилоты Ф1 завершали первую тренировку. После этого промоутеры Гран При вместе с руководителями спорта созвали экстренную встречу с пилотами и боссами команд, где заверили их в безопасности участников уик-энда. 

Из-за этого начало второй тренировки даже пришлось отложить на 15 минут. О том, что дело обстоит серьезно, стало понятно после того, как все команды отменили пятничные медиа-сессии, а в паддоке состоялась еще одна встреча, на этот раз более продолжительная.

По ее итогам было подтверждено решение продолжать Гран При

«Встреча оказалась позитивной, – подтвердил в интервью Sky Sports глава Mercedes F1 Тото Вольф. – Пилоты еще отдельно обсудят все между собой, а руководителей команд заверили, что здесь мы в безопасности. Сейчас это [трасса] – пожалуй, самое безопасное место во всей Саудовской Аравии. Именно поэтому мы продолжаем гонки». 

Заезды в Джидде должны возобновиться в субботу в 15:30 Мск первой гонкой Формулы 2.

Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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Технический брифинг: особенности компоновки McLaren MCL36
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