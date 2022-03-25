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Сторонники Коалиции за восстановление легитимности Йемена устроили теракт на терминале компании Aramco в тот момент, когда пилоты Ф1 завершали первую тренировку. После этого промоутеры Гран При вместе с руководителями спорта созвали экстренную встречу с пилотами и боссами команд, где заверили их в безопасности участников уик-энда.

Из-за этого начало второй тренировки даже пришлось отложить на 15 минут. О том, что дело обстоит серьезно, стало понятно после того, как все команды отменили пятничные медиа-сессии, а в паддоке состоялась еще одна встреча, на этот раз более продолжительная.

По ее итогам было подтверждено решение продолжать Гран При.

«Встреча оказалась позитивной, – подтвердил в интервью Sky Sports глава Mercedes F1 Тото Вольф. – Пилоты еще отдельно обсудят все между собой, а руководителей команд заверили, что здесь мы в безопасности. Сейчас это [трасса] – пожалуй, самое безопасное место во всей Саудовской Аравии. Именно поэтому мы продолжаем гонки».

На вопрос о том, было ли такое решение единогласным, Вольф ответил утвердительно.

Его коллега из Red Bull Кристиан Хорнер добавил: «Думаю, спорт должен выступать как единое целое. Никакие акты терроризма не могут иметь оправдания, а спорт не может позволить запугать себя, это просто неприемлемо.

Стефано [Доменикали, босс Ф1] и президент [FIA Мохаммед Бин Сулайем] разбираются с этим. Мы же получили заверения от организаторов и продолжает выступления».

Заезды в Джидде должны возобновиться в субботу в 15:30 Мск первой гонкой Формулы 2.

Дополнительная информация: Гайдн Кобб