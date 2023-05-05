«Нас не спросили – и вот результат». Расселл обиделся на FIA

Проведя анализ данных 2022 года, в спортивном руководстве Ф1 приняли решение сократить протяженность зон DRS в гонках нового сезона. Именно так поступили неделю назад в Баку и в этот уик-энд в Майами.

Оба гоночных заезда в столице Азербайджана вышли небогатыми на события. Причину этого многие увидели как раз в том, что укороченный участок использования подвижной плоскости заднего крыла еще больше затруднил обгоны.

Джордж Расселл, который в последнее время частенько говорит от имени всех гонщиков, будучи сопредседателем пилотской ассоциации GPDA, прямо упрекнул FIA в неверных действиях.

«Думаю, никто из нас не может понять, почему зоны стали сокращать, – сказал он в четверг в Майами. – Ни с кем из нас не консультировались, никого из нас не спросили. И события гонки в Баку говорят сами за себя. Нет сомнений, что зоны DRS там были слишком короткими».

Британец добавил: «Нам определенно надо поговорить об этом с FIA и Ф1. Мы хотим, чтобы можно было соперничать, как в картинге, где вообще нет аэродинамики. Это стало бы мечтой.

Думаю, спорт сделал несколько очень важных шагов в верном направлении. Это касается, в частности, перехода на новые машины. Но теперь необходимы следующие шаги».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, другие пилоты Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Расселл признал, что недостаточная зрелищность бакинского этапа была связана не только с DRS.

«Нам всем нужны яркие гонки, – отметил 25-летний сопредседатель. – Есть несколько способов, как добиться этого в короткие сроки.

Первое – это износ резины. Последние гонки мы проводим всего с одним пит-стопом. Когда все атакуют от старта до финиша [и фактор износа не проявляет себя] – это не так интересно. Кроме того, действия с DRS тоже являются неверными.

Сейчас не нужны какие-то спешные изменения, но мы всегда обсуждаем проблемы перед началом гонки – и в Баку все оказалось именно настолько уныло, как мы предсказывали.

Это правда, мы сами просили у Pirelli стабильные и выносливые шины. Когда надо следить за ними, контролируя износ, это не нравится никому из пилотов, включая меня.

В идеале необходима крепкая резина, очень крепкая – но чтобы в какой-то момент она резко начинала терять свои свойства. Это потребует большего количества пит-стопов и вернет тактическое разнообразие».

Дополнительная информация: Адам Купер