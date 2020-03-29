Напуганный вирусом Риккардо позвонил Ферстаппену

Гран При Австралии был официально отменен менее чем за два часа до старта первой пятничной тренировки. Для участников чемпионата и болельщиков это стало неожиданностью. Вспоминая о своих ощущениях в те дни, пилот Renault Даниэль Риккардо признался, что неверно оценивал ситуацию, но согласен с решением не проводить гонку.

«У меня определенно было очень узкое виденье ситуации, в Мельбурне ты всегда занят, окружен хаосом, – цитирует Риккардо австралийское издание The Age. – Я не особо думал о коронавирусе, так что мы все играли с огнем. Теперь, если вспоминать о всех, с кем я тогда встречался и говорил, легко заработать паранойю. К тому же за пару недель до этого мы были в холодной Барселоне, как раз в сезон простуды.

В пятницу утром все побежали звонить друг другу. Я позвонил Максу [Ферстаппену], чтобы спросить его о планах. Моим желанием было поскорее уехать, но мне хотелось поговорить с кем-то из пилотов, сверить свои чувства с их чувствами перед тем, как садиться на самолет.

И только в воскресенье я почувствовал себя как-то странно. Я подумал: «Мужик, да ты ж сейчас должен гоняться» и это было отстойно».



