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Формула 1 / Новость

Напуганный вирусом Риккардо позвонил Ферстаппену

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Напуганный вирусом Риккардо позвонил Ферстаппену
Автор:
, Редактор
29 мар. 2020 г., 10:35

Пилот Renault признался, что не знал что делать утром в день отмены Гран При Австралии

Гран При Австралии был официально отменен менее чем за два часа до старта первой пятничной тренировки. Для участников чемпионата и болельщиков это стало неожиданностью. Вспоминая о своих ощущениях в те дни, пилот Renault Даниэль Риккардо признался, что неверно оценивал ситуацию, но согласен с решением не проводить гонку.

«У меня определенно было очень узкое виденье ситуации, в Мельбурне ты всегда занят, окружен хаосом, – цитирует Риккардо австралийское издание The Age. – Я не особо думал о коронавирусе, так что мы все играли с огнем. Теперь, если вспоминать о всех, с кем я тогда встречался и говорил, легко заработать паранойю. К тому же за пару недель до этого мы были в холодной Барселоне, как раз в сезон простуды.

В пятницу утром все побежали звонить друг другу. Я позвонил Максу [Ферстаппену], чтобы спросить его о планах. Моим желанием было поскорее уехать, но мне хотелось поговорить с кем-то из пилотов, сверить свои чувства с их чувствами перед тем, как садиться на самолет.

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И только в воскресенье я почувствовал себя как-то странно. Я подумал: «Мужик, да ты ж сейчас должен гоняться» и это было отстойно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Сергей Иванов

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