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«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

Автор:
, Ответственный редактор

Французский пилот сравнил автомобили, которые используются в Ф1 и IndyCar…

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

Ромен Грожан, покинувший Ф1 раньше запланированного из-за памятной аварии в Бахрейне, в нынешнем году пробует покорить американскую серию IndyCar. В двух первых гонках он финишировал десятым и 13-м, две следующие пропустил, так как они проходили на овале. 

В преддверии очередного этапа, который состоится в ближайший уик-энд, 35-летний француз стал гостем подкаста Beyond the Grid, где речь, среди прочего, зашла о сравнении гоночных машин.

«Техника IndyCar больше похожа на Формулу 2, – сказал Ромен. – Она, я бы сказал, более простая и не настолько чувствительная к аэродинамике.

Формула 1 использует невероятные технологии для получения прижимной силы. Поэтому в поворотах ее машины превосходят IndyCar. Я смог изучить вблизи Mercedes W10 [в преддверии намеченных на июль прощальных тестов], и уровень проработки деталей там просто потрясающий».

Он добавил, что с точки зрения регулировок машина IndyCar также позволяет очень многое: «Ты можешь изменять стабилизаторы, рычаги, амортизаторы, пружины и многое другое. Это позволяет добиться от машины именно того, чего то хочешь, что очень здорово.

Механическое сцепление очень хорошее, а это ключевой фактор на тех трассах, где мы выступаем, так как там есть быстрые повороты, но немало и медленных. Вообще, сам подход к пилотированию этих машин не такой, как в Ф1».

Также француз сравнил возможности двигателей. «Мощности [у IndyCar] меньше – я бы сказал, процентов на 40, – отметил призер десяти Гран При. – Это довольно много. В Ф1 сейчас 1000 л.с., если не больше, а в IndyCar 600 с чем-то. Я не знаю точных цифр, но пусть будет 650. 

К тому же, нет "грелок" для шин, потому нужно быть очень осторожным, когда выезжаешь после пит-стопа. Но сами шины хорошие, на них можно атаковать по полной сто кругов подряд.

Ты просто едешь изо всех сил. Никакой экономии резины, вообще никакой. Топлива тоже немного, так что можно пробовать разную тактику, но обычно это практически спринтерские гонки.

В этом отношении разница [с Ф1] весьма велика, но такой подход требует хорошей физической формы и очень мне нравится».

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Фото: Ричард Доул / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2 , IndyCar
Пилоты Ромен Грожан
Автор Александр Кабановский

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