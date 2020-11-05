Нандо снова в пустыне. Фотогалерея тестов Алонсо в Бахрейне

На протяжении нескольких последних дней команда Renault проводила частные тесты на трассе в Бахрейне. Поскольку возможности работы с болидами этого и прошлого года очень сильно ограничены правилами, французский коллектив использовал машину Renault RS18, построенную для сезона 2018 года.

По ходу тестов за руль болида сели три пилота младших формул, выступающих при поддержке Renault. Пилоты Формулы 2 Кристиан Лундгор (занимает 4-е место в общем зачете) и Гуаньюй Чжоу (8-е место) управляли автомобилем Ф1 уже не в первый раз – а вот для ставшего в этом году чемпионом Формулы 3 австралийца Оскара Пиастри тесты стали дебютом за рулем столь мощной и быстрой техники.

Примечательно, что Renault начинает знакомить своих юниоров с техникой Ф1 заметно раньше, чем, к примеру, Ferrari. В частности, россиянин Роберт Шварцман, который недавно принял участие в частных тестах Ferrari, впервые сел за руль болида Ф1 через год после победы в чемпионате Формулы 3. А упомянутый Пиастри сделал это через полтора месяца после завершения победного сезона.

В среду же RS18 вывел на трассу Фернандо Алонсо, который в следующем году вернется в число участников чемпионата мира. Традиционно в отчетах о таких тестах команды ограничиваются общими, ни о чем не говорящими фразами. Поэтому наиболее любопытной информацией являются сделанные на трассе фотографии.