«Нам всем надо над собой работать». Штайнер об агрессивности Мазепина

Никита Мазепин оказался в центре скандала на этой неделе из-за поста в социальных сетях. Однако россиянину в принципе не привыкать к критике. По ходу заключительного этапа сезона Ф2 поводом для обсуждений стали маневры Никиты на трассе: в одной из гонок он получил сразу два штрафа за слишком жесткие попытки отбить атаки соперников (и в итоге лишился подиума).

Ранее по ходу сезона Мазепина еще несколько раз наказывали за нарушения – в частности, судьи отобрали у россиянина победу в Спа, посчитав, что он обогнал не по правилам Юки Цуноду. Всего по итогам сезона Никита набрал 11 штрафных баллов в Ф2, едва не заработав себе таким образом дисквалификацию на одну гонку.

Будущий босс Мазепина по команде Haas Гюнтер Штайнер уверен, что россиянин извлечет уроки из случившегося.

«Я думаю, есть немало пилотов, которые в определенные моменты дают волю эмоциям, – сказал он. – Но в гонках такое случается. Нам надо удостовериться, что мы возьмем это под контроль – чтобы штрафы не слишком ему вредили. Потому что если он получает штрафы, команда тоже страдает. Так что нам это надо иметь ввиду.

Так или иначе, я сначала хочу увидеть его в деле. Я пока провел с ним не так много времени, работая непосредственно на трассе. Так что надо сначала посмотреть, потому что порой дело просто в репутации. Мы видели на прошлой неделе в Ф2, что он был чересчур амбициозен. Он был очень агрессивен. Лучшее, что он может сейчас сделать – это сделать выводы и не повторять этих ошибок в будущем. Я надеюсь, он извлек уроки.

Это то, о чем мне с ним надо поговорить в деталях – и мы обязательно это сделаем. Молодые люди обычно амбициозны. Некоторые более агрессивны по сравнению с другими. Все знают, что я тоже порой делаю ошибки, а я уже давно не считаю себя молодым. Но я все равно даю волю эмоциям.

Мне надо объяснить ему, что он так делать не должен. Даже если так делаю я. Шутка. Мне тоже надо перестать. Нам всем надо над собой работать, и это именно то, чем мы будем заниматься – если говорить о поведении на трассе».

По поводу инцидента в инстаграме Штайнер еще раз подтвердил позицию команды – в Haas не собираются комментировать этот эпизод и рассказывать о деталях внутреннего разбирательства на публике.

«Как я всем уже сказал, мы разберемся с этим в частном порядке, – сказал он. – Я не буду это комментировать. Это наше дело. Мы относимся к случившемуся серьезно, не легкомысленно. Но мы разберемся с этим внутри команды».