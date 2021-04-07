Чемпион Формулы 3 и GP3 Эстебан Окон считался восходящей звездой мира гонок. Выступая за Force India в паре с Серхио Пересом, француз частенько опережал того, благодаря чему очень высоко котировался на рынке.

Однако карьера Эстебана забуксовала, когда он вынужден был пропустить сезон 2019 года из-за крайне неудачного стечения обстоятельств.

Окон вернулся в 2020-м, однако не смог проявить себя в Renault на фоне Даниэля Риккардо. В нынешнем чемпионате Эстебан получил еще более сложного напарника – в Ф1 вернулся Фернандо Алонсо, известный умением подавлять партнеров по команде.

Как рассказал в интервью газете Le Figaro консультант Alpine F1 Ален Прост, им даже пришлось предпринимать специальные меры, чтобы Окону было комфортнее.

«Гонщик с таким сильным характером всегда приносит что-то в команду, – сказал обладатель четырех титулов про Алонсо. – Фернандо – перфекционист, при этом невероятно требовательный ко всем вокруг. И нам всем приходится соответствовать.

Да, наверное в этом году у него не будет возможности регулярно выигрывать. Но я совершенно уверен, что даже если на кону десятое место на финише, он будет биться за него с полной самоотдачей.

При этом мы должны помнить, что для прогресса команды нужны два гонщика. Мы многого ожидаем от Эстебана. Он знает команду. Мы кое-что поменяли в его интересах, прежде всего его гоночного инженера. Все нацелено на то, чтобы ему было максимально комфортно».

Ведещий интервью поинтересовался, насколько появление Алонсо дестабилизировало Окона.

«Это не нормально, когда гонщика что-то дестабилизирует, – отсетил Профессор. – Но психологический игры в порядке вещей для Ф1. Один из гонщиков всегда получает преимущество.

Но если сейчас это один гонщик, а в следующий раз другой, то ситуация сбалансирована, и все в порядке. А вот когда кто-то один проигрывает чаще, как было у Эстебана в прошлом году с Даниэлем, то все уже сложнее.

Важно, чтобы гонщики успешно работали сообща и между ними не было никаких опасных игр. Впереди долгий сезон, а карантинные ограничения его дополнительно усложняют. Атмосфера в команде крайне важна для результата. Нам надо внимательно следить, чтобы не допустить ментального истощения, прежде всего у пилотов».

Дополнительная информация: Базиль Давуан