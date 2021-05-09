«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull

Mercedes смогла победить Red Bull на Гран При Испании за счет тактического превосходства. Имея в лидерах две машины, против одного Макса Ферстаппена у Red Bull, немецкая команда использовала альтернативную тактику и добилась успеха.

Глава RBR Кристиан Хорнер отметил, что такие возможности у Mercedes появились из-за неудачного выступления Серхио Переса, который к финишу отстал от лидеров на минуту.

«Думаю, он постепенно набирает форму, – сказал Хорнер. – Вчера у него был провал. А гонку испортило то, что он застрял позади Риккардо. Очевидно, что он не был успешен на трассе, где так сложно обгонять. А нам он отчаянно нужен рядом с лидерами, чтобы у Mercedes не было таких стратегических вариантов, как сегодня».

Во время гонки Хорнер по радио сказал Ферстаппену, что повторяется ситуация прошлогоднего Гран При Венгрии. Тогда Хэмилтон, как и сегодня, смог провести лишний пит-стоп, не застряв ни за кем из соперников, и на свежих шинах разобрался с Ферстаппеном.

Хорнер отметил, что ситуация повторилась почти в точности: «Факт в том, что Чеко застрял, и Льюис мог провести «бесплатный» пит-стоп, как в том году в Венгрии. Ему надо было обогнать только своего напарника, а это не могло стать проблемой.

Поэтому нам и нужны две машины среди лидеров, чтобы таких возможностей у Mercedes не было».