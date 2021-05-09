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Формула 1 / Гран При Испании Новости

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull

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Босс Red Bull посетовал на отставание Чеко от лидеров

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull

Mercedes смогла победить Red Bull на Гран При Испании за счет тактического превосходства. Имея в лидерах две машины, против одного Макса Ферстаппена у Red Bull, немецкая команда использовала альтернативную тактику и добилась успеха.

Глава RBR Кристиан Хорнер отметил, что такие возможности у Mercedes появились из-за неудачного выступления Серхио Переса, который к финишу отстал от лидеров на минуту. 

«Думаю, он постепенно набирает форму, – сказал Хорнер. – Вчера у него был провал. А гонку испортило то, что он застрял позади Риккардо. Очевидно, что он не был успешен на трассе, где так сложно обгонять. А нам он отчаянно нужен рядом с лидерами, чтобы у Mercedes не было таких стратегических вариантов, как сегодня». 

Во время гонки Хорнер по радио сказал Ферстаппену, что повторяется ситуация прошлогоднего Гран При Венгрии. Тогда Хэмилтон, как и сегодня, смог провести лишний пит-стоп, не застряв ни за кем из соперников, и на свежих шинах разобрался с Ферстаппеном.

Хорнер отметил, что ситуация повторилась почти в точности: «Факт в том, что Чеко застрял, и Льюис мог провести «бесплатный» пит-стоп, как в том году в Венгрии. Ему надо было обогнать только своего напарника, а это не могло стать проблемой.

Поэтому нам и нужны две машины среди лидеров, чтобы таких возможностей у Mercedes не было».

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«Тото хочется покомандовать». Штайнер вступился за Мазепина перед Вольфом
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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