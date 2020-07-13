«Нам нужна сильная Ferrari». Вольф пожалел конкурентов
Босс Mercedes надеется на усиление Скудерии
Несмотря на подиум Шарля Леклера на Гран При Австрии, Ferrari сильно отставала от конкурентов по топ-3 на первых двух этапах сезона-2020. Такие выступления Скудерии вызвали сожаление даже у главы Mercedes Тото Вольфа.
«Конечно, они плохо начали, это же невероятный бренд с трудолюбивыми работниками, – сказал Вольф. – Нам нужна сильная Ferrari, та, которая борется с другими топ-командами. То, что было вчера и на предыдущей неделе, плохо и для нас, и для Ф1».
Гран При Штирии закончился для обоих пилотов Ferrari сходом на самом старте из-за столкновения между собой. Но Вольф пока не готов исключить Скудерию из числа конкурентов: «Я бы пока не стал списывать Ferrari. К их двойному сходу привела ошибка пилота».
За два Гран При Ferrari набрала 19 очков и идет на пятом месте в Кубке конструкторов.
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
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|Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин