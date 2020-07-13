«Нам нужна сильная Ferrari». Вольф пожалел конкурентов

Несмотря на подиум Шарля Леклера на Гран При Австрии, Ferrari сильно отставала от конкурентов по топ-3 на первых двух этапах сезона-2020. Такие выступления Скудерии вызвали сожаление даже у главы Mercedes Тото Вольфа.

«Конечно, они плохо начали, это же невероятный бренд с трудолюбивыми работниками, – сказал Вольф. – Нам нужна сильная Ferrari, та, которая борется с другими топ-командами. То, что было вчера и на предыдущей неделе, плохо и для нас, и для Ф1».

Гран При Штирии закончился для обоих пилотов Ferrari сходом на самом старте из-за столкновения между собой. Но Вольф пока не готов исключить Скудерию из числа конкурентов: «Я бы пока не стал списывать Ferrari. К их двойному сходу привела ошибка пилота».

За два Гран При Ferrari набрала 19 очков и идет на пятом месте в Кубке конструкторов.