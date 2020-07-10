Алонсо вернется в Renault во второй раз в карьере. Однажды он уже это делал – после скандального сезона-2007 в McLaren. Тогда испанец на два сезона заскочил в свой бывший коллектив перед переходом в Ferrari.

Как и в 2008 году Renault не в состоянии сразу предоставить Алонсо машину, на которой он боролся бы за титул. В то же время руководство Renault уверено: в возобновлении сотрудничества больше плюсов, чем минусов.

– Сирил, два года назад вы подписали контракт с Даниэлем Риккардо – и это была шикарная новость для команды. Сравнимы ли те ощущения с тем, что происходит теперь?

– Это хороший вопрос и правильный вопрос одновременно, потому что это тоже контракт с большим пилотом. Нам нужны профессиональные гонщики, и я искренне верю, что это самый важный и привлекательный элемент нашего спорта. В конце концов, люди болеют не за технологии, а за атлетов. Они смотрят на участников этого представления.

Гонщики важны. Но год с Даниэлем показал, что нам неизбежно нужно продолжать инвестировать в развитие машины. Это всегда было понятно. Но сейчас эта ситуация еще более прозрачна.

Я еще больше времени провел с Фернандо, говоря о том, где мы сейчас находимся, где окажемся в следующем году, что нам позволяют правила, особенно в свете того, что регламент будет фактически заморожен. Ну и, конечно, о перспективах на сезон-2022. Я всегда говорил о подобных вещах с гонщиками, но сейчас я уделил этому даже больше времени.

Фото: Motorsport.com

Правда и то, что я вижу в лице Фернандо лучшего для нас пилота. Не только из-за нашего совместного прошлого. Потому что прошлое осталось в прошлом. Я вижу, что он запредельно мотивирован вернуться в Ф1, и вернуться именно с нами. Это то, что придает мне больше уверенности, чем два года назад.

– Кто сделал первый шаг в переговорах и как они развивались? Вы сразу нашли общий язык или же одной из сторон пришлось уговаривать другую?

– Я бы точно избежал слова «уговаривать». Потому что этим я точно заниматься не хотел. Я могу вас заверить, что я дал ему столько времени на раздумья, сколько он хотел – заодно предоставив время и себе, и людям, с которыми работаю, Алену Просту, [руководителю спортивного подразделения марки] Жерому Столлу, менеджменту Renault, плюс главам технического департамента команды.

У нас всех было время подумать. Мы не спешили, и никто не заставлял никого принимать решения в той или иной форме.

Что же касается переговоров, то мы с Фернандо на самом деле никогда не сжигали мосты. Он всегда продолжал следить за тем, что происходит в Формуле 1. Ему был интересен наш проект, когда мы вернулись в Ф1 в 2016 году. Тогда он шел по иному пути, у нас были свои проблемы, но мы продолжали друг за другом следить, и в прошлом году он видел, какие изменения происходят в Энстоуне.

Он верит в то, что результаты зависят от людей, и если ты хочешь знать, какими будут результаты завтра, тебе надо посмотреть на то, что происходит в организации сегодня. Он видел те изменения, которые мы делаем.

Я постарался дать ему представление о том, в каком направлении мы будем двигаться в ближайшие годы – и он взял паузу на размышления. Но говорить, что кто-то сделал первый шаг, было бы неверно. Диалог не останавливался никогда.

– У вас были и другие варианты. Можно было попробовать пригласить Валттери Боттаса с его опытом работы в Mercedes. Себастьян Феттель сейчас стал свободным агентом. В конце концов, Нико Хюлькенберг или кто-то из программы поддержки молодых пилотов. Почему вы предпочли Фернандо?

– Это сочетание факторов, часть из которых я уже упомянул. Важен момент, когда нам нужно было принимать решение. В частности, это касается варианта с молодыми пилотами из нашей академии.

Как я уже говорил, мы продолжаем инвестировать в молодые таланты, мы хотим развивать Renault Sport Academy. Чжоу Гуаньюй и Кристиан Лундгор первыми стоят в очереди на переход в Формулу 1. Но это одна из особенностей текущего года. Нам бы, возможно, пришлось ждать до середины декабря, чтобы понять, будет ли у кого-нибудь из них суперлицензия. Это не вариант, если совсем грубо.

Если говорить об остальных факторах, то прежде всего я бы упомянул мотивацию. У Фернандо есть талант. Как и у Феттеля с Боттасом, в этом сомнений нет. Но коктейль из мотивации и отношения к делу у Фернандо стал ключевым фактором в принятии решения. Плюс тот временной отрезок, когда нам необходимо было определиться.

– Принимали ли вы во внимание его возраст? А также тот факт, что Фернандо часто становился центральным элементом политических интриг и всевозможных закулисных игр?

– Конечно. Как я еще могу ответить? Но все это необходимо рассматривать в перспективе. Чем старше ты становишься, чем успешнее, тем больше вокруг тебя негатива. Ну и я не вправе комментировать чьи-то личностные качества, неважно, позитивные они или негативные.

Любой, кто мог бы стать пилотом нашей команды, пришел бы к нам в определенном возрасте. Он есть у каждого – в том числе у меня и у вас. Но я думаю, что годы, которые Фернандо провел за пределами Формулы 1, стали для него отличным шансом перезагрузиться. По-настоящему осознать, в каком привилегированном положении находятся те, кто имеет возможность связать свою жизнь с Формулой 1. И прийти сюда со свежим настроем.

Дважды Алонсо пытался покорить «Инди 500». В 2017-м испанец сошел с дистанции, в 2019-м не прошел квалификацию Фото: Филип Эббот / Motorsport Images А вот «24 часа Ле-Мана» Алонсо выиграл. Правда, Фернандо достался автомобиль Toyota TS050, один из двух реальных претендентов на победу в общем зачете Фото: Марк Флёри В январе 2020 года Фернандо Алонсо выступил на «Дакаре» за рулем Toyota Hilux №310 Фото: Toyota Racing

Давайте не забывать, насколько ожесточенные сражения происходят в Формуле 1. Они могут негативно влиять на людей. И порой ты проигрываешь независимо от того, как сильно ты стараешься. Так работает спорт.

Меня не удивляет, что спорт создает такие ситуации. Это уже можно назвать наследием Ферандо. И, может, именно поэтому его так заинтересовала возможность выступить по-новому. Может, это шанс для всех нас увидеть в Ф1 нового Фернандо.

– Вы упоминали давление, которое оказывают на команду, и говорили, что это необходимо гоночному коллективу. Что нового вы узнали о давлении с тех пор, как подписали контракт с Риккардо, и как это знание скажется на будущем команды?

– Спросите меня через два года – и я все еще не буду знать ответа! Это был омут, в который мы прыгнули. С момента подписания контракта с Даниэлем на моей голове прибавилось седых волос. Мы действительно внедрили в команде определенные изменения, связанные с приходом Риккардо. И давление на нас повысилось просто из-за масштаба таланта Даниэля.

В Формуле 1 вам в любом случае не избежать давления. Думаю, худший вариант в этом случае – начать прятаться и искать оправдания. Так что никаких оправданий. Мы сделали то, что было необходимо.

И посмотрите на результаты: мы приехали в Австрию такими подготовленными, какими не были еще никогда. Да, мы не набрали столько очков, сколько могли и хотели, но вот что я скажу: машина разительно отличается от того, что было в прошлом году. А прошедшая зима стала самой лучшей и продуктивной зимой в истории команды Renault.

Сейчас мы в первый раз с 2016 года меняем ключевые характеристики автомобиля. Если спросите меня, то это происходит ровно потому, что к нам пришел Даниэль и начал оказывать на команду дополнительное давление. На всю команду, включая меня лично.

– Как это изменится с приходом Фернандо?

– Никак. Сезоны проносятся мимо словно пули. Все развивается очень быстро. Нам нужно продолжать прогрессировать в тех условиях, которые есть.

McLaren очень быстро восстанавливает форму. Это даже немного странно: они был так далеко, а потом сменили двигатели, сменили руководство, провели реструктуризацию – и вот они там, где должны быть. Но я не удивлен: любой другой результат стал бы оскорблением для репутации McLaren. А еще у нас есть фактор Racing Point. Как видите, конкуренция очень плотная, у нас много сильных соперников.

Но мне совсем не стыдно бороться с McLaren, Ferrari и прошлогодними Mercedes. Кого огорчит такое соперничество? Мы начали увлекательный сезон и должны выдержать то давление, которое на нас оказывается.

Флавио Бриаторе и Фернандо Алонсо празднуют чемпионский титул в составе Renault Фото: Motorsport Images

– Что вы можете сказать о ваших личных задачах как руководителя команды? Фернандо никогда не был гонщиком, которого легко контролировать.

– Думаю, единственным человеком, кто в этом преуспел, был Флавио Бриаторе. Наверное, ни для кого не секрет, что я вырос в присутствии Флавио. Я смотрел за тем, что и как он делает с Фернандо, и даже обсуждал это с ним. Флавио будет рядом. Помимо него рядом будут и другие люди, которых я не стану называть. Но могу сказать, что Флавио – часть нашего объявления [о контракте с Алонсо].

Мы заключили эту сделку благодаря множеству людей, и меня вдохновляет их поддержка. А еще меня вдохновляет тот вызов, который меня ждет в 2021 году, когда мне придется справляться с Фернандо. Но еще раз: я уверен, что после нескольких лет вне чемпионата мы увидим нового Фернандо. И я буду с ним максимально транспарентным.

Фернандо хорошо знает Формулу 1 и понимает, как она устроена. Так что есть вещи, которые я никогда не буду делать в отношении Алонсо: лгать ему, обещать золотые горы и не выполнять обещания. Так что моей стартовой точкой как руководителя команды станет соответствие его ожиданиям и построение сильных и плодотворных отношений.