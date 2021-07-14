Наградой для первой тройки субботнего спринта станут венки

Формула 1 раскрыла новые детали церемонии награждения, которая пройдет на Гран При Великобритании в субботу вечером по завершении т.н. спринтерской квалификации – 17-круговой гонки, где пилоты разыграют позиции на старте основного, воскресного заезда.

Напомним, что изменение формата поставило перед организаторами вопрос о том, как именно отметить пилотов, добившихся успеха в спринте. От награждения призеров на подиуме отказались – ведь новый заезд является по сути частью квалификации. Было принято решение разработать церемонию, аналогичную вручению призовой мини-покрышки Pirelli по итогам традиционной квалификации (эта традиция сохранится).

В итоге распространенный Формулой 1 пресс-релиз описывает субботнюю процедуру следующим образом: «когда три лучших гонщика покинут свои автомобили, то направятся на трассу на парад победителей – где им будут вручены специально созданные для этого случая венки».

Напомним, что на протяжении десятилетий венки были более чем привычной наградой для победителей и призеров гонок Формулы 1. Прекратилось их использование в 80-е годы – считается, что последним венок получил Ален Прост за победу в Гран При Италии 1985 года. Одной из причин выхода этих наград из моды называют тот факт, что венки частично перекрывали собой логотипы спонсоров на комбинезонах гонщиков.