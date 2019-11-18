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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Награда за смелость. Как обычная сотрудница Red Bull попала на подиум

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Награда за смелость. Как обычная сотрудница Red Bull попала на подиум
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
18 нояб. 2019 г., 16:16

Ханна Шмиц настояла на том, чтобы в концовке Гран При Бразилии Макс Ферстаппен уступил лидерство и провел третий пит-стоп. За это команда именно ее отправила на призовой пьедестал за кубком.

Когда за 20 кругов до финиша на трассу выехала машина безопасности, Ферстаппен опережал Льюиса Хэмилтона всего на секунду. И решение заехать в боксы вовсе не выглядело очевидным – тем не менее, именно такое распоряжение получил голландец с мостика Red Bull. 

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В итоге риск оправдался: даже потеряв одну позицию, Макс тотчас вернул ее благодаря свежему комплекту Soft.

Как рассказал после триумфального финиша глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер, провести пит-стоп предложила инженер тактической группы Ханна Шмиц.

«В тот момент все выглядело как партия в шахматы, – рассказал Хорнер. – В такой ситуации преследователь обычно должен поступать не так, как лидер. Потому просто так уступить преимущество было весьма смелым шагом. 

Вы должны быть уверены, что сможете отыграться на трассе. Но один раз Максу это уже удалось [после первых пит-стопов]. И у нас было чувство, что на свежих шинах ему будет по силам повторить такое».  

Он добавил: «Ханна работает в нашей тактической группе уже семь лет. В прошлом году она брала декретный отпуск, но после его завершения вернулась к полноценной работе.

Она живет далеко от нашей базы и каждый день вынуждена тратить на дорогу по четыре часа. Но работа является для нее приоритетом и настоящей страстью.   

Сегодня именно она приняла то тактическое решение, и я считаю, что правильно было вознаградить ее и отправить на подиум получать трофей. К тому же, для работающих мам очень важно увидеть, что она является важным членом нашей команды».

Победа Ферстаппена стала третьей для Red Bull в нынешнем сезоне. В Шпильберге, когда он выиграл впервые, на подиум поднимался технический директор Honda F1 Тойохару Танабе.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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