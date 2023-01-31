Наглядно: как изменилась за год ливрея Haas
Американская команда показала свою новую раскраску на старом шасси, что сделало особенно удобным сравнение с прошлогодней версией
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