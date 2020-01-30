Наглядная статистика: как Mercedes выиграла титулы в 2019-м

Преимущество Mercedes в 2019 году не вызывает сомнений. 15 побед в 21 Гран При не оставили соперникам шансов в споре за титулы. Однако что будет, если оценить не только окончательные результаты, но и развитие событий по ходу сезона.

Журналист BBC Эндрю Бенсон предложил интересный подход: он взял лучшее время круга, показанное каждой командой на каждом Гран При – и вычислил средний темп машин за весь год. Здесь все оказалось без сюрпризов: Mercedes на одну десятую быстрее Ferrari и почти на четыре превосходит Red Bull.

Но если проделать ту же процедуру сначала для первой, а затем для второй половины чемпионата, все окажется куда любопытнее: весной и в начале лета преимущество Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса над соперниками было гораздо более существенным: 0,3 секунды до Ferrari и 0,6 до Red Bull.

Именно тогда Mercedes и удалось заложить базис будущих титулов. Осенью соперники ускорились: Скудерия благодаря мощному мотору даже вышла вперед на несколько сотых, да и «Быки» подтянулись вплотную. Но это уже не могло ничего изменить. Лидеры стали выигрывать реже, но довели чемпионат до нужного результата.

Диаграмма ниже показывает среднее отставание. Переключайтесь между вкладками, чтобы увидеть разницу по ходу всего сезона, его первой и второй половины.

Отметим, что приведенные данные наглядно показывают, сколь велико отставание середняков пелотона от трех команд. Также хорошо видно, как Haas заметно откатилась назад во второй половине сезона, и каким везением стали два подиума Toro Rosso – по чистому темпу команда Даниила Квята была бесконечно далеко от призового пьедестала.

И лишь бесконечно огромное отставание Williams остается неизменным, как ни анализируй данные прошедшего сезона.