«Надо вернуть Бинотто». Хилл придумал, как спасти Ferrari

Маттиа Бинотто ушел из Маранелло после сезона-2022 – несмотря на то, что под его руководством команда провела один из своих лучших сезонов последних лет, финишировав на втором места в обоих зачетах, большие боссы указали итальянцу на дверь и взяли на его место Фредерика Вассера.

Однако новый чемпионат начался для Ferrari несравнимо хуже – в пяти Гран При ее пилоты завоевали всего один призовой кубок (за третье место Шарля Леклера в Баку), а в Кубке конструкторов Скудерия и вовсе занимает четвертую строчку.

При этом Бинотто, который сейчас находится в обязательном отпуске, многочисленные слухи уже прочат в самые разные команды – его опыт инженера и менеджера точно будет востребован в паддоке.

Кто-то считает, что Маттиа перейдет в Audi, другие называют местом его будущей работы Alpine. о мнению чемпиона мира 1996 года Дэймона Хилла в нынешней ситуации Ferrari должна действовать на опережение и постараться вернуть Бинотто под свои знамена.

«Прежде всего, он очень силен в технических вопросах, – сказал 62-летний британец в подкасте F1 Nation. – Кроме того, для самой команды он являлся очень важной частью.

Маттиа невероятно талантлив и умен, и я был бы очень рад, если бы он вернулся и вновь стал отвечать за машину. Увы, не знаю, возможно ли это с точки зрения политики».

Дэймон продолжил: «Быть главой команды – это один вопрос. Есть те, кто по-настоящему сильны в этой роли. Но также ты должен постоянно вести переговоры о деньгах, тактике и маркетинге. Эти компоненты не самые главные, и многим они не по душе.

Лично для меня удивительно, что в Ferrari не захотели пригласить Вассера, но оставить Бинотто. Они бы работали вместе, ведь Фред знает о гонках все».

После того, как Маттиа ушел из Ferrari, команду также покинули гоночный директор Лоран Мекис и главный конструктор Давид Санчес.