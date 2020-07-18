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Формула 1 / Гран При Венгрии / Интервью

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

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«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях
Автор:
18 июл. 2020 г., 18:46

В субботу вечером российский пилот AlphaTauri ответил на вопросы Motorsport.com – об итогах квалификации на «Хунгароринге» и сложностях, с которым в ней столкнулся

Даниил Квят вновь проиграл квалификацию напарнику. Уже в третий раз в этом сезоне Пьер Гасли провел субботнюю сессию лучше: россиянин проехал на полсекунды медленнее француза в Q1 и остался по итогам сегмента за бортом квалификации.

Квят признал, что на одном быстром круге пока не может выжать из машины максимум.

– Даниил, у вас уже был шанс изучить данные, чтобы понять, что именно пошло не так сегодня?

– Не настолько глубоко. Уже в третьей тренировке у нас были проблемы. Мне просто не хватало взаимопонимания с машиной, с шинами. Всего понемногу. Условия тоже были экстремальными, было очень холодно, что нетипично для Будапешта. Что-то не работало еще с начала третьей тренировки. В квалификации ощущения были лучше, но все равно не такими, как должны.

Мне все еще надо изучить несколько разных направлений в настройках, потому что в настоящий момент мы с машиной не понимаем друг друга. Она не хотела делать то, чего хотел от нее я. Так что в следующие гоночные уик-энды мы постараемся поработать с иными настройками, попробуем несколько вариантов. Я уверен, что мы сможем найти что-то, что подойдет именно мне.

– Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным по ходу карьеры в Ф1: когда нужно было либо адаптироваться к машине либо адаптировать ее под себя?

– Да, много раз. Конечно. В том числе и в прошлом году, когда в первые два-три уик-энда я в каком-то смысле плавал в море различных вариантов настроек.

В определенный момент, в одной из сессий, ты просто понимаешь, что все сошлось: «Так, это именно то направление, в котором мы должны двигаться».

Сейчас мы пока до этого момента не добрались.

– Тот факт, что этот сезон особенный, осложняет задачу? Вы не можете работать на симуляторе, гонки следуют одна за другой…

– Не думаю. У нас прошли две гонки на одной и той же трассе. Потом мы сразу отправились сюда. Честно говоря, в Австрии не было до конца ясно, что происходит у нас в ситуациях, когда нужно выдать один быстрый круг. Плюс, «Ред Булл Ринг» очень отличается от трассы в Венгрии. Но сейчас мы с инженерами увидели кое-какую тенденцию. Она очевидно просматривается в данных, полученных на обеих трассах. Так что у нас есть, с чем работать.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Я уверен, что если мы хорошо поработаем, досконально все изучим, то обязательно уже к Сильверстоуну подготовим пару вариантов, с которыми можно будет экспериментировать дальше. У каждого пилота есть собственные предпочтения. Мы просто пораскинем мозгами и попробуем найти решение. Мне вообще нравится этот процесс.

– Не было бы проще делать все это на симуляторе?

– И да, и нет. Конечно, можно начать работу над какими-то вещами на симуляторе, но только трасса даст честный ответ. Думаю, мы могли найти нужное направление на симуляторе, но все равно выводы пришлось бы проверять на трассе. Посмотрим. Мне самому любопытно, что у нас получится.

– Что вы уже можете сказать о характере машины после двух гонок и нескольких сессий этого уик-энда?

– Она может быть немного вспыльчива. И достаточно сильно отличается от той машины, что была у нас в прошлом году, особенно в части настроек и работы с ними. Это один из моментов, к которому надо привыкнуть.

– Что касается гоночного темпа – если судить по гонке в Австрии – то с ним проблем нет, так?

– В Австрии – да, я был очень доволен своей гонкой. Обеими гонками, но особенно второй. Гоночный темп никогда не был проблемой. По поводу воскресений я вообще не волнуюсь. В конце концов, именно в воскресенье раздают очки, и в гонках я всегда чувствовал себя комфортно. Я просто пока не могу понять, как найти темп на одном быстром круге. Но знаю из своего прошлого опыта, что если чуть покопаться в данных и поработать с настройками, то все обязательно получится.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Олег Карпов

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