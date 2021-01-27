«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari
По словам победителя Гран При Канады 1995 года, Академия Скудерии оказалась недешевым удовольствием
В минувший понедельник Джулиано Алези дебютировал за рулем машины Формулы 1, став одним из участников тестов во Фьорано. Проехав десяток кругов, гонщик назвал их прощанием с Ferrari.
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Его отец, одержавший свою единственную победу в Гран При на алой машине, поделился деталями этой истории.
«Для него закончены отношения с Академией, но не с Ferrari. Она остается нашей семьей, – сказал 56-летний француз. – Это в Ferrari нам дали понять очень четко».
Он добавил: «Если посмотреть, как все устроено в Европе, то это не имеет ничего общего с меритократией (принципом, когда каждый получает то, чего заслуживает, – прим.ред.). Ты просто должен платить, платить и платить.
Я думаю, это безумие. Это единственный спорт в мире, где ты сам должен оплачивать шоу со своим участием. Думаю, в Японии дела с этим обстоят более справедливо».
Как стало известно чуть позднее, именно в японских чемпионатах Алези продолжит карьеру. 21-летний пилот выступит в 2021 году в серии Суперформула-Лайтс и «младшем» зачете Super GT.
У гонщика не должно возникнуть трудностей с поездками в Японию даже в условиях коронавирусных ограничений. Дело в том, что у Джулиано есть паспорт этой страны, так как его мама – японка Кумико Гото.
Уже в феврале Алези-младший проведет первые тесты на «Сузуке».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жан Алези , Джулиано Алези
|Автор
|Чарльз Брэдли