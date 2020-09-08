«Надо чужие факапы юзать, а не самим факапить!» Лучшие радиопереговоры Гран При Италии
У Феттеля пропала педаль, Сайнс не знает, смеяться ему или плакать, а Кими жестко требует у команды чехлы для шин
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Стролл недоволен Renault и Williams в первой тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стролл: Что они, *****, делают?! Это ж опасно! Что они творят в четвертом повороте?!
А на второй практике уже сам Лэнс возмутил Грожана
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Грожан: Это вообще нормально, что он так медленно едет?
Сайнс успешно начинает третью тренировку
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
McLaren: Эй, Карлос, нормальное начало сессии. Ты единственный на трассе.
Сайнс: Хорошо, но лучше скажи, что я первый?
McLaren: Ты первый, причем лучший во всех секторах.
Окон заблокировал Райкконена в конце первого сегмента квалификации
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Райкконен: Этот ****** идиот все время меня блокирует! На быстром круге *****!
Alfa Romeo: Да, мы видим.
Расселл застрял за Оконом и Райкконеном и вылетел в Q1
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Расселл: Парни, *****, что за игры мы ведем? Ну вы даете! Надо чужие факапы юзать, а не самим факапить!
Перес недоволен работой Red Bull во втором сегменте
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Перес: Что не так с парнями из Red Bull? Они обогнали меня, обогнали Сайнса и устроили неразбериху.
Боттас потерял четыре позиции на старте
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Боттас: Прокол. Прокол. Ну или что-то другое.
Mercedes: Прокола пока не видно. Оставайся на трассе.
Элбон выдавил Грожана в первом повороте
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Грожан: *****! Кажется, переднего крыла больше нет. Элбон полностью налево уехал на торможении.
Haas: Поняли, посмотрим.
Грожан: Смещаться на торможении гораздо опаснее, чем на прямой. Он должен вернуть мне позицию!
У Феттеля отказали тормоза
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ferrari: У нас проблемы слева сзади.
Феттель: Тормоза сломались. Сломались тормоза. Тормозной педали больше нет, тормозная магистраль взорвалась.
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Боттас недоволен мощностью
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Mercedes: Отрыв от Ферстаппена 0,7 секунды.
Боттас: Я не могу бороться с этими настройками мотора. Это шутка какая-то.
Магнуссен сходит с дистанции
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Магнуссен: Ой, что-то... сломалось.
Хэмилтона зовут в боксы под сейфти-каром
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Mercedes: Машина безопасности выезжает. Давай в боксы.
Хэмилтон: Ставьте Hard.
Mercedes: Слышим тебя, но менять уже поздно. Поставим Medium.
Спустя пару секунд
Mercedes: Оставайся на трассе, въезд на пит-лейн закрыт.
Хэмилтон: Не понимаю, что вы там сказали?
Mercedes: Да, мы поздно сказали. Пит-лейн был закрыт.
Хэмилтон: Закрыт?
Mercedes: Да. Сейчас проверим, когда об этом сообщили.
Хэмилтон: Нелепо просто. Это из-за той машины, что справа стояла? Она ж была далеко от траектории.
Mercedes: Да, но это единственный инцидент на трассе сейчас.
Сайнс видит, как Хэмилтон заезжает в боксы
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
McLaren: Карлос, пит-лейн закрыт.
Сайнс: Тогда он должен быть закрыть для всех. Так делать нельзя.
McLaren: Мы хотим провести пит-стоп, но когда пит-лейн закрыт, в боксы ехать нельзя.
Сайнс: Поеду дальше. Но вы уверены, что он закрыт? Хэмилтон же поехал.
McLaren: Оставайся на трассе, Карлос. Хэмилтон заехал, но не должен был.
Леклер вылетел с трассы
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Леклер: **********!
Ferrari: Ты в порядке?
Леклер: Да. Большая была авария. Эээээх.
Райкконен интересуется здоровьем Леклера после остановки гонки
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Райкконен: Там со всем порядок после аварии?
Alfa Romeo: Да, он выпрыгнул из машины. Не знаю, зачем нужен красный флаг. Может, потребуется время, чтобы барьер починить.
Райкконен: Чехлы на шины быстрее надевайте. Давайте, парни!
Alfa Romeo: Нас предупредят о рестарте за 10 минут. Если хочешь, можешь оставаться в машине. Или вылезти.
Райкконен: Ага. Чехлы-то где? Вам можно их ставить, так ставьте! Хватит, *****, говорить, что вы их ставите. Ставьте уже. Найдите и поставьте.
Alfa Romeo: Да, хорошо.
Ферстаппен теряет скорость после рестарта
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ферстаппен: Что я могу поделать?!
Red Bull: Держись, Макс. Сейчас разберемся.
Ферстаппен: Не работает! Это ******!
Red Bull: Мотор 1, положение 7. Мотор 1, положение 7.
Ферстаппен: *****! Все равно не работает!
Red Bull: Езжай в боксы, Макс.
Ферстаппен: Ха! ******** (отличная) шутка!
Хэмилтон возвращается после штрафа
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Mercedes: Так, Льюис, отставание от пелотона 23 секунды.
Хэмилтон: ****** дерьмо!
Mercedes: Соберись! Мы еще можем набрать много очков.
Сайнс атакует Райкконена
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
McLaren: Карлос, можешь быть терпеливым с Райкконеном, можешь подождать.
Сайнс: Меня больше Гасли волнует.
McLaren: Давай по одному за раз, Карлос, по одному.
Сайнс пытается атаковать Гасли в конце гонки
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Сайнс: Слишком грязный поток воздуха, *****!
McLaren: Поняли. Три круга осталось. Полностью сосредоточься. Никаких ошибок. Карлос, ты второй. Никаких ошибок. Будь максимально аккуратен.
Сайнс: Том, я выиграть хочу!
Гасли финиширует первым
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Гасли: Бог ты мой! Что мы только что сделали?!
AlphaTauri: Что ты сделал?!
Гасли: Мы, *****, гонку выиграли! Дааааа! Боже мой! Боже, парни, мы опять это сделали! О БОЖЕ ДА! Уууухаааа!
AlphaTauri: Первое место, Пьер. Первое.
Сайнс стал вторым
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
McLaren: Вау! Что за гонка, Карлос! Второе место! Знаю, ты выиграть хотел, но ты второй, дружище. Это очень хороший результат. Ты весь уик-энд отлично провел.
Сайнс: Не знаю, плакать или смеяться. Ээээх. Так близко и так далеко. Один круг, еще бы один круг. Эх.
Renault вдвоем затыкает Окона
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Гоночный инженер Марк Слейд: Фантастическая работа, Эстебан. Восьмое место при старте с 12-го. Совсем не плохо. Даниэль стал шестым. Хорошие очки для команды.
Окон: Я вас слышу, но я не согласен. Думаю, мы полностью провалили гонку. Отличная возможно была...
Слейд: Хорошо, только по радио придержи язык. По радио не надо, в боксах поговорим. Спасибо.
Окон: Нет, надо реально смотреть...
Руководитель команды Сириль Абитуль (резко вмешиваясь в разговор): Пожалуйста, не говори по радио. Не здесь.
Грожан узнает итоги гонки
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Грожан: Какие там результаты?
Haas: Гасли выиграл. Дальше Сайнс, Стролл, Норрис...
Грожан: О да, мальчик! Это, *****, фантастика, Пьер! Французы с 1996-го не выигрывали. Охохо!
Пилоты Williams прощаются с Клэр и Фрэнком Уильямс
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Расселл: Хочу воспользоваться возможностью сказать спасибо Клэр и Фрэнку. Очень благодарен вам за все, что вы сделали для меня, для всей команды. Жаль видеть, как вы уходите. Мы будем очень сильно скучать. Спасибо вам от всего сердца.
Латифи: Клэр, уверен, ты сейчас тонешь в эмоциях. Просто хочу в последний раз поблагодарить за все, что ты для меня сделала. Вся Ф1 будет по тебе скучать. Мы будем выкладываться на 100%, чтобы вернуть имя Williams на положенное место.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Иван Матушкин