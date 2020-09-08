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Формула 1 / Гран При Италии / Самое интересное

«Надо чужие факапы юзать, а не самим факапить!» Лучшие радиопереговоры Гран При Италии

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«Надо чужие факапы юзать, а не самим факапить!» Лучшие радиопереговоры Гран При Италии
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У Феттеля пропала педаль, Сайнс не знает, смеяться ему или плакать, а Кими жестко требует у команды чехлы для шин

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Стролл недоволен Renault и Williams в первой тренировке

Стролл недоволен Renault и Williams в первой тренировке
1/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стролл: Что они, *****, делают?! Это ж опасно! Что они творят в четвертом повороте?!

А на второй практике уже сам Лэнс возмутил Грожана

А на второй практике уже сам Лэнс возмутил Грожана
2/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Грожан: Это вообще нормально, что он так медленно едет?

Сайнс успешно начинает третью тренировку

Сайнс успешно начинает третью тренировку
3/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

McLaren: Эй, Карлос, нормальное начало сессии. Ты единственный на трассе.

Сайнс: Хорошо, но лучше скажи, что я первый?

McLaren: Ты первый, причем лучший во всех секторах.

Окон заблокировал Райкконена в конце первого сегмента квалификации

Окон заблокировал Райкконена в конце первого сегмента квалификации
4/24

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Райкконен: Этот ****** идиот все время меня блокирует! На быстром круге *****!

Alfa Romeo: Да, мы видим.

 

Расселл застрял за Оконом и Райкконеном и вылетел в Q1

Расселл застрял за Оконом и Райкконеном и вылетел в Q1
5/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Расселл: Парни, *****, что за игры мы ведем? Ну вы даете! Надо чужие факапы юзать, а не самим факапить!

Перес недоволен работой Red Bull во втором сегменте

Перес недоволен работой Red Bull во втором сегменте
6/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Перес: Что не так с парнями из Red Bull? Они обогнали меня, обогнали Сайнса и устроили неразбериху.

Боттас потерял четыре позиции на старте

Боттас потерял четыре позиции на старте
7/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Боттас: Прокол. Прокол. Ну или что-то другое.

Mercedes: Прокола пока не видно. Оставайся на трассе.

Элбон выдавил Грожана в первом повороте

Элбон выдавил Грожана в первом повороте
8/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Грожан: *****! Кажется, переднего крыла больше нет. Элбон полностью налево уехал на торможении.

Haas: Поняли, посмотрим.

Грожан: Смещаться на торможении гораздо опаснее, чем на прямой. Он должен вернуть мне позицию!

У Феттеля отказали тормоза

У Феттеля отказали тормоза
9/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ferrari: У нас проблемы слева сзади.

Феттель: Тормоза сломались. Сломались тормоза. Тормозной педали больше нет, тормозная магистраль взорвалась.

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Боттас недоволен мощностью

Боттас недоволен мощностью
10/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Mercedes: Отрыв от Ферстаппена 0,7 секунды.

Боттас: Я не могу бороться с этими настройками мотора. Это шутка какая-то.

Магнуссен сходит с дистанции

Магнуссен сходит с дистанции
11/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Магнуссен: Ой, что-то... сломалось.

Хэмилтона зовут в боксы под сейфти-каром

Хэмилтона зовут в боксы под сейфти-каром
12/24

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Mercedes: Машина безопасности выезжает. Давай в боксы.

Хэмилтон: Ставьте Hard.

Mercedes: Слышим тебя, но менять уже поздно. Поставим Medium.

Спустя пару секунд

Mercedes: Оставайся на трассе, въезд на пит-лейн закрыт.

Хэмилтон: Не понимаю, что вы там сказали?

Mercedes: Да, мы поздно сказали. Пит-лейн был закрыт.

Хэмилтон: Закрыт?

Mercedes: Да. Сейчас проверим, когда об этом сообщили.

Хэмилтон: Нелепо просто. Это из-за той машины, что справа стояла? Она ж была далеко от траектории.

Mercedes: Да, но это единственный инцидент на трассе сейчас.

Сайнс видит, как Хэмилтон заезжает в боксы

Сайнс видит, как Хэмилтон заезжает в боксы
13/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

McLaren: Карлос, пит-лейн закрыт.

Сайнс: Тогда он должен быть закрыть для всех. Так делать нельзя.

McLaren: Мы хотим провести пит-стоп, но когда пит-лейн закрыт, в боксы ехать нельзя.

Сайнс: Поеду дальше. Но вы уверены, что он закрыт? Хэмилтон же поехал.

McLaren: Оставайся на трассе, Карлос. Хэмилтон заехал, но не должен был.

Леклер вылетел с трассы

Леклер вылетел с трассы
14/24

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Леклер: **********!

Ferrari: Ты в порядке?

Леклер: Да. Большая была авария. Эээээх.

Райкконен интересуется здоровьем Леклера после остановки гонки

Райкконен интересуется здоровьем Леклера после остановки гонки
15/24

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Райкконен: Там со всем порядок после аварии? 

Alfa Romeo: Да, он выпрыгнул из машины. Не знаю, зачем нужен красный флаг. Может, потребуется время, чтобы барьер починить.

Райкконен: Чехлы на шины быстрее надевайте. Давайте, парни!

Alfa Romeo: Нас предупредят о рестарте за 10 минут. Если хочешь, можешь оставаться в машине. Или вылезти.

Райкконен: Ага. Чехлы-то где? Вам можно их ставить, так ставьте! Хватит, *****, говорить, что вы их ставите. Ставьте уже. Найдите и поставьте. 

Alfa Romeo: Да, хорошо.

Ферстаппен теряет скорость после рестарта

Ферстаппен теряет скорость после рестарта
16/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ферстаппен: Что я могу поделать?!

Red Bull: Держись, Макс. Сейчас разберемся.

Ферстаппен: Не работает! Это ******!

Red Bull: Мотор 1, положение 7. Мотор 1, положение 7.

Ферстаппен: *****! Все равно не работает!

Red Bull: Езжай в боксы, Макс.

Ферстаппен: Ха! ******** (отличная) шутка! 

Хэмилтон возвращается после штрафа

Хэмилтон возвращается после штрафа
17/24

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Mercedes: Так, Льюис, отставание от пелотона 23 секунды.

Хэмилтон: ****** дерьмо!

Mercedes: Соберись! Мы еще можем набрать много очков.

Сайнс атакует Райкконена

Сайнс атакует Райкконена
18/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

McLaren: Карлос, можешь быть терпеливым с Райкконеном, можешь подождать.

Сайнс: Меня больше Гасли волнует.

McLaren: Давай по одному за раз, Карлос, по одному.

Сайнс пытается атаковать Гасли в конце гонки

Сайнс пытается атаковать Гасли в конце гонки
19/24

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Сайнс: Слишком грязный поток воздуха, *****!

McLaren: Поняли. Три круга осталось. Полностью сосредоточься. Никаких ошибок. Карлос, ты второй. Никаких ошибок. Будь максимально аккуратен.

Сайнс: Том, я выиграть хочу!

Гасли финиширует первым

Гасли финиширует первым
20/24

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Гасли: Бог ты мой! Что мы только что сделали?!

AlphaTauri: Что ты сделал?!

Гасли: Мы, *****, гонку выиграли! Дааааа! Боже мой! Боже, парни, мы опять это сделали! О БОЖЕ ДА! Уууухаааа!

AlphaTauri: Первое место, Пьер. Первое.

Сайнс стал вторым

Сайнс стал вторым
21/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

McLaren: Вау! Что за гонка, Карлос! Второе место! Знаю, ты выиграть хотел, но ты второй, дружище. Это очень хороший результат. Ты весь уик-энд отлично провел. 

Сайнс: Не знаю, плакать или смеяться. Ээээх. Так близко и так далеко. Один круг, еще бы один круг. Эх.

Renault вдвоем затыкает Окона

Renault вдвоем затыкает Окона
22/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Гоночный инженер Марк Слейд: Фантастическая работа, Эстебан. Восьмое место при старте с 12-го. Совсем не плохо. Даниэль стал шестым. Хорошие очки для команды.

Окон: Я вас слышу, но я не согласен. Думаю, мы полностью провалили гонку. Отличная возможно была...

Слейд: Хорошо, только по радио придержи язык. По радио не надо, в боксах поговорим. Спасибо.

Окон: Нет, надо реально смотреть...

Руководитель команды Сириль Абитуль (резко вмешиваясь в разговор): Пожалуйста, не говори по радио. Не здесь.

Грожан узнает итоги гонки

Грожан узнает итоги гонки
23/24

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Грожан: Какие там результаты?

Haas: Гасли выиграл. Дальше Сайнс, Стролл, Норрис...

Грожан: О да, мальчик! Это, *****, фантастика, Пьер! Французы с 1996-го не выигрывали. Охохо!

Пилоты Williams прощаются с Клэр и Фрэнком Уильямс

Пилоты Williams прощаются с Клэр и Фрэнком Уильямс
24/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Расселл: Хочу воспользоваться возможностью сказать спасибо Клэр и Фрэнку. Очень благодарен вам за все, что вы сделали для меня, для всей команды. Жаль видеть, как вы уходите. Мы будем очень сильно скучать. Спасибо вам от всего сердца.

Латифи: Клэр, уверен, ты сейчас тонешь в эмоциях. Просто хочу в последний раз поблагодарить за все, что ты для меня сделала. Вся Ф1 будет по тебе скучать. Мы будем выкладываться на 100%, чтобы вернуть имя Williams на положенное место.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Иван Матушкин

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