«Надо что-то менять». Перес подключился к критике спринтов

Уик-энд в Сан-Паулу стал шестым и последним в текущем сезоне Ф1, где использовался спринтерский формат. Это единственный этап, где гонки по субботам проходили ежегодно с момента их появления в 2021 году.

Однако в этот раз спринт не особенно порадовал болельщиков, так как оказался небогатым на события. Это вызвало новую волну критики, а Макс Ферстаппен – один из самых последовательных противников этой идеи – даже призвал после финиша вовсе отказаться от экспериментов и «вернуться к нормальным уик-эндам».

В этот раз напарника по Red Bull поддержал и Серхио Перес, который прежде не входил в число критиков спринтов.

«Думаю, если они хотят сохранить этот формат, надо что-то менять, – сказал мексиканец после финиша на третьем месте в Сан-Паулу. – Я бы предложил реверсивную стартовую решетку. Так будет интереснее для болельщиков. Как по мне, то, что есть сейчас, не достигает поставленных целей.

В таких гонках ничего не происходит. Вот реверсивная решетка все перемешает и создаст больше возможностей. И обгонов станет гораздо больше.

Если мы хотим оставить спринты, надо что-то делать иначе. Думаю, за два последних года эта идея так и не принесла хороших гонок».

В предстоящем сезоне Формулы 1 вновь запланированы шесть Гран При со спринтами, но правила таких уик-эндов, скорее всего, будут скорректированы с точки зрения порядка сессий. При этом вероятность использования реверсивной стартовой решетки по-прежнему остается невысокой.