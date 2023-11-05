«Надо что-то менять». Перес подключился к критике спринтов
По мнению мексиканского гонщика, в своем нынешнем виде субботние гонки не достигают тех целей, ради которых их включили в регламент Ф1
Уик-энд в Сан-Паулу стал шестым и последним в текущем сезоне Ф1, где использовался спринтерский формат. Это единственный этап, где гонки по субботам проходили ежегодно с момента их появления в 2021 году.
Однако в этот раз спринт не особенно порадовал болельщиков, так как оказался небогатым на события. Это вызвало новую волну критики, а Макс Ферстаппен – один из самых последовательных противников этой идеи – даже призвал после финиша вовсе отказаться от экспериментов и «вернуться к нормальным уик-эндам».
В этот раз напарника по Red Bull поддержал и Серхио Перес, который прежде не входил в число критиков спринтов.
«Думаю, если они хотят сохранить этот формат, надо что-то менять, – сказал мексиканец после финиша на третьем месте в Сан-Паулу. – Я бы предложил реверсивную стартовую решетку. Так будет интереснее для болельщиков. Как по мне, то, что есть сейчас, не достигает поставленных целей.
В таких гонках ничего не происходит. Вот реверсивная решетка все перемешает и создаст больше возможностей. И обгонов станет гораздо больше.
Если мы хотим оставить спринты, надо что-то делать иначе. Думаю, за два последних года эта идея так и не принесла хороших гонок».
В предстоящем сезоне Формулы 1 вновь запланированы шесть Гран При со спринтами, но правила таких уик-эндов, скорее всего, будут скорректированы с точки зрения порядка сессий. При этом вероятность использования реверсивной стартовой решетки по-прежнему остается невысокой.
Фото: Сайион Гэллоуэй / Motorsport Images
После старта спринта: Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, другие гонщики
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