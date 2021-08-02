Льюис Хэмилтон упустил верную победу в Венгрии, когда во время рестарта после аварии в дебюте поехал на промежуточных шинах на стартовую решетку – все его соперники до единого в этот момент свернули на пит-лейн, чтобы перейти на слики.

Гонщику Mercedes пришлось делать это на следующем круге, в результате чего он откатился на последнее место, с которого в итоге добрался до третьего (после дисквалификации Себастьяна Феттеля оно превратилось во второе).

После финиша гоночный босс Mercedes Тото Вольф отказался считать тактику своего пилота ошибочной. По его словам, так как боксы команды расположены в самом начале пит-лейна, британцу пришлось бы ждать, пока мимо проедут соперники, и он опустился бы в район шестого места.

Однако позже в Mercedes все же согласились, что поступили неправильно. Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин сказал это на своем традиционном брифинге по итогам Гран При.

«Честно говоря, когда гонщики только выезжали из боксов [для подготовки к рестарту], все наши мысли были только о том, стоит ли переходить на слики, – рассказал Шовлин. – Трасса в тот момент очень быстро сохла. И мы приняли неправильное решение.

Подспудно, учитывая ситуацию в гонке у наших соперников [которые выбыли из борьбы или откатились далеко назад], нам очень не хотелось ошибиться и вылететь со скользкой трассы или попасть в аварию. Потому мы предпочли действовать осторожно и остаться на промежуточных шинах.

И нас немало удивило, когда мы увидели промежуточные и у всех остальных. А потом был еще один неприятный сюрприз, когда все они поехали на замену».

При этом главный инженер согласился, что у варианта с пит-стопом вместо старта с решетки тоже были свои риски.

«Когда ваши боксы самые первые, вы в проигрышном положении, так как после пит-стопа должны ждать, пока мимо вас проедут остальные машины, – объяснил он. – Приходится искать зазор между соперниками, когда можно выехать. Кроме того, вы видели несколько столкновений на пит-лейне.

У Льюиса не было возможности оторваться от соперников по ходу круга, они преследовали его вплотную. Мы полагаем, что заедь он в боксы, в лучшем случае смог бы продолжить гонку шестым, а в худшем – десятым. Но это было весьма рискованно.

На самом деле, наша главная ошибка в том, что мы сразу не выехали с пит-лейна на сликах. Поступить так стоило бы всем, тогда никакой пит-стоп не потребовался бы. Это невезение. У нас был шанс выиграть гонку, но мы упустили его».