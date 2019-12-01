«Надеюсь, в будущем борьба будет плотнее». Хэмилтон о сезоне-2019
По словам шестикратного чемпиона мира, он рад возможности сражаться с молодыми пилотами.
Льюис Хэмилтон гарантировал себе победу в чемпионате 2019 года после Гран При США, однако сумел завершить сезон победой в Абу-Даби. Пилот Mercedes стартовал с поула и ни разу не уступил лидерства, поставив лучшее время круга в гонке.
Сразу после финиша Хэмилтон отметил, что уже пора начинать работу над следующим сезоном – и понадеялся на плотную борьбу с молодыми соперниками.
«Сейчас приходит много молодых пилотов, – сказал Льюис. – Посмотрите на итоговый протокол гонки. Мне кажется, со второго по седьмое-восьмое места там сплошь молодые ребята! Так что я горжусь, что мне довелось гоняться с ними. Они делают феноменальную работу, и я надеюсь, что у меня еще будет много шансов побороться с ними в дальнейшем. Надеюсь, в следующем году борьба будет плотнее».
Шестикратный чемпион мира добавил: «Я благодарен своей команде. Никто и не думал, что под конец сезона мы все еще будем так быстры. И хотя мы выиграли чемпионат, не надо расслабляться. Напротив, нужно проанализировать все и сделать выводы перед следующим сезоном».
Хэмилтон стал вторым пилотом после Себастьяна Феттеля в 2009-10 годах, кто победил в Абу-Даби дважды подряд.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Надеюсь, в будущем борьба будет плотнее». Хэмилтон о сезоне-2019
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