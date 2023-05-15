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«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил

Глава Mercedes признался, что его жизнь станет куда проще, если Red Bull вслед за AlphaTauri тоже решит сменить своего руководителя

Зейнеп Таш
Автор:
Франц Тост, руководитель Scuderia AlphaTauri, Кристиан Хорнер, руководитель, Red Bull Racing, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

В апреле компания Red Bull объявила, что нынешний сезон Ф1 станет последним в карьере Франца Тоста. Австриец бессменно руководит командой из Фаэнцы с 2006 года – и является по продолжительности работы на мостике вторым в паддоке. 

Дольше работает только нынешний босс самой Red Bull Racing Кристиан Хорнер – британец занял эту должность в 2005-м. При этом, в отличие от 67-летнего Тоста, Кристиан сейчас в наилучшем для топ-менеджера возрасте (ему 49), а успехи «Быков» гарантируют ему продолжение работы в обозримом будущем.

В Майами оба руководителя команд стали участниками одной пресс-конференции со своим коллегой из Mercedes Тото Вольфом. Тот не упустил момент, чтобы поделиться своим сокровенным желанием, обратив его в шутку. 

«Прежде всего я хотел бы поговорить о Франце, – отметил Вольф. – Мы оба австрийцы, у нас немало общего. Каждый из нас начинал гоняться на старой трассе в Шпильберге, мы даже обучались в одной школе пилотов. Разумеется, Франц пришел туда за 45 лет до меня (Тото пошутил – разница в возрасте между ними составляет 16 лет, – прим.ред.).

В действительности, мы прошли долгий путь сообща, наши жизненные пути на самом деле разошлись только на пару лет».

Глава Mercedes продолжил, обращаясь к Тосту: «Ты же работаешь дольше всех среди нас, Франц? Или Кристиан еще дольше?». 

Узнав правильный ответ, Вольф сказал с улыбкой: «Ну ладно. Тогда, получается, что Кристиан следующий [кто покинет свой пост]. Это сделает мою жизнь намного проще». 

После этого Тото назвал карьеру Тоста в автоспорте удивительной, отметив: «Мало кому удавалось продержаться в этом бизнесе так долго. Могу только поздравить Франца со всем тем, чего ему удалось добиться».

За свою карьеру нынешний босс AlphaTauri сам выступал в соревнованиях, а после стал помощником менеджера братьев Шумахеров Вилли Вебера. Он занимался карьерой Ральфа, после чего работал в BMW Sauber, откуда доктор Марко пригласил его возглавить «младшую» команду Red Bull.

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