«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил

В апреле компания Red Bull объявила, что нынешний сезон Ф1 станет последним в карьере Франца Тоста. Австриец бессменно руководит командой из Фаэнцы с 2006 года – и является по продолжительности работы на мостике вторым в паддоке.

Дольше работает только нынешний босс самой Red Bull Racing Кристиан Хорнер – британец занял эту должность в 2005-м. При этом, в отличие от 67-летнего Тоста, Кристиан сейчас в наилучшем для топ-менеджера возрасте (ему 49), а успехи «Быков» гарантируют ему продолжение работы в обозримом будущем.

В Майами оба руководителя команд стали участниками одной пресс-конференции со своим коллегой из Mercedes Тото Вольфом. Тот не упустил момент, чтобы поделиться своим сокровенным желанием, обратив его в шутку.

«Прежде всего я хотел бы поговорить о Франце, – отметил Вольф. – Мы оба австрийцы, у нас немало общего. Каждый из нас начинал гоняться на старой трассе в Шпильберге, мы даже обучались в одной школе пилотов. Разумеется, Франц пришел туда за 45 лет до меня (Тото пошутил – разница в возрасте между ними составляет 16 лет, – прим.ред.).

В действительности, мы прошли долгий путь сообща, наши жизненные пути на самом деле разошлись только на пару лет».

Глава Mercedes продолжил, обращаясь к Тосту: «Ты же работаешь дольше всех среди нас, Франц? Или Кристиан еще дольше?».

Узнав правильный ответ, Вольф сказал с улыбкой: «Ну ладно. Тогда, получается, что Кристиан следующий [кто покинет свой пост]. Это сделает мою жизнь намного проще».

После этого Тото назвал карьеру Тоста в автоспорте удивительной, отметив: «Мало кому удавалось продержаться в этом бизнесе так долго. Могу только поздравить Франца со всем тем, чего ему удалось добиться».

За свою карьеру нынешний босс AlphaTauri сам выступал в соревнованиях, а после стал помощником менеджера братьев Шумахеров Вилли Вебера. Он занимался карьерой Ральфа, после чего работал в BMW Sauber, откуда доктор Марко пригласил его возглавить «младшую» команду Red Bull.