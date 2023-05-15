«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил
Глава Mercedes признался, что его жизнь станет куда проще, если Red Bull вслед за AlphaTauri тоже решит сменить своего руководителя
В апреле компания Red Bull объявила, что нынешний сезон Ф1 станет последним в карьере Франца Тоста. Австриец бессменно руководит командой из Фаэнцы с 2006 года – и является по продолжительности работы на мостике вторым в паддоке.
Дольше работает только нынешний босс самой Red Bull Racing Кристиан Хорнер – британец занял эту должность в 2005-м. При этом, в отличие от 67-летнего Тоста, Кристиан сейчас в наилучшем для топ-менеджера возрасте (ему 49), а успехи «Быков» гарантируют ему продолжение работы в обозримом будущем.
В Майами оба руководителя команд стали участниками одной пресс-конференции со своим коллегой из Mercedes Тото Вольфом. Тот не упустил момент, чтобы поделиться своим сокровенным желанием, обратив его в шутку.
«Прежде всего я хотел бы поговорить о Франце, – отметил Вольф. – Мы оба австрийцы, у нас немало общего. Каждый из нас начинал гоняться на старой трассе в Шпильберге, мы даже обучались в одной школе пилотов. Разумеется, Франц пришел туда за 45 лет до меня (Тото пошутил – разница в возрасте между ними составляет 16 лет, – прим.ред.).
В действительности, мы прошли долгий путь сообща, наши жизненные пути на самом деле разошлись только на пару лет».
Глава Mercedes продолжил, обращаясь к Тосту: «Ты же работаешь дольше всех среди нас, Франц? Или Кристиан еще дольше?».
Узнав правильный ответ, Вольф сказал с улыбкой: «Ну ладно. Тогда, получается, что Кристиан следующий [кто покинет свой пост]. Это сделает мою жизнь намного проще».
После этого Тото назвал карьеру Тоста в автоспорте удивительной, отметив: «Мало кому удавалось продержаться в этом бизнесе так долго. Могу только поздравить Франца со всем тем, чего ему удалось добиться».
За свою карьеру нынешний босс AlphaTauri сам выступал в соревнованиях, а после стал помощником менеджера братьев Шумахеров Вилли Вебера. Он занимался карьерой Ральфа, после чего работал в BMW Sauber, откуда доктор Марко пригласил его возглавить «младшую» команду Red Bull.
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