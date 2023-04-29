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«Надеюсь, он поймет, что такое риск». Расселл ответил Ферстаппену

Спринт в Баку получился не слишком зрелищным, потому всеобщим вниманием завладела история о том, как двукратный чемпион мира назвал победителя Гран При Бразилии «долбо**ом»

Мэтт Кью
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«Надеюсь, он поймет, что такое риск». Расселл ответил Ферстаппену

Почти всю субботнюю дистанцию в Баку гонщики проехали в неизменном порядке – не считая рестарта в самом начале, перестановки можно было пересчитать по пальцам одной руки. 

Так что главной темой для обсуждений стали не успех Серхио Переса и не лучший в сезоне финиш Шарля Леклера, а противостояние Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом. Пилот Mercedes после старта пошел в контактную борьбу и опередил-таки соперника, хотя и уступил чуть позже. 

После финиша Расселл подошел к гонщику Red Bull и извинился за слишком агрессивные действия, но Макс назвал его указанным выше словом и в целом остался недоволен. 

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«Когда он появился [после финиша], я ждал слов вроде "классное сражение" – и был удивлен тем, насколько он разозлен, – признался Джордж репортерам. – С моей точки зрения, он уже проиграл позицию. С восьми лет, когда мы начинаем заниматься картингом, каждый знает: если ты внутри поворота на его апексе – это твой поворот. 

Если гонщик снаружи пытается сопротивляться, это всегда огромный риск. 

Это был первый круг на городской трассе, и меня просто шокировало, что он намерен удержать позицию. 

Впрочем, я здесь для того, чтобы бороться и побеждать – и не собираюсь пропускать кого-то только потому, что это Макс Ферстаппен на Red Bull».

В эфире Sky Sports гонщик Mercedes развил эту тему: «Я считаю, что все действия были в рамках допустимого. У меня нет ни малейших сомнений, что в обратной ситуации он делал бы то же самое, что и я. Это часть гонок. 

Я уже оставил этот момент позади. Мы большие мальчики, а это Формула 1. 

Мне бы и в голову не пришло удерживать позицию, находясь снаружи по ходу первого круга на городской трассе. Тот, кто внутри, едет дальше, а другой уступает.  Надеюсь, сегодня он поймет, что такое риск». 

Джордж добавил: «Он наговорил столько разных интересных слов. Хотя его ставки были намного выше моих. А всего-то требовалось подождать круг-другой и опередить меня на прямых благодаря их [Red Bull] скорости. 

Уже в первом повороте я чисто и ровно захватил апекс. То, что происходило в трех следующих поворотах, было довольно забавным».

Рассел финишировал в спринте четвертым – в 3,5 секундах за Ферстаппеном.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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