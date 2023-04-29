«Надеюсь, он поймет, что такое риск». Расселл ответил Ферстаппену
Спринт в Баку получился не слишком зрелищным, потому всеобщим вниманием завладела история о том, как двукратный чемпион мира назвал победителя Гран При Бразилии «долбо**ом»
Почти всю субботнюю дистанцию в Баку гонщики проехали в неизменном порядке – не считая рестарта в самом начале, перестановки можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Так что главной темой для обсуждений стали не успех Серхио Переса и не лучший в сезоне финиш Шарля Леклера, а противостояние Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом. Пилот Mercedes после старта пошел в контактную борьбу и опередил-таки соперника, хотя и уступил чуть позже.
После финиша Расселл подошел к гонщику Red Bull и извинился за слишком агрессивные действия, но Макс назвал его указанным выше словом и в целом остался недоволен.
Британец признался, что не в восторге от такой реакции пилота Red Bull.
«Когда он появился [после финиша], я ждал слов вроде "классное сражение" – и был удивлен тем, насколько он разозлен, – признался Джордж репортерам. – С моей точки зрения, он уже проиграл позицию. С восьми лет, когда мы начинаем заниматься картингом, каждый знает: если ты внутри поворота на его апексе – это твой поворот.
Если гонщик снаружи пытается сопротивляться, это всегда огромный риск.
Это был первый круг на городской трассе, и меня просто шокировало, что он намерен удержать позицию.
Впрочем, я здесь для того, чтобы бороться и побеждать – и не собираюсь пропускать кого-то только потому, что это Макс Ферстаппен на Red Bull».
В эфире Sky Sports гонщик Mercedes развил эту тему: «Я считаю, что все действия были в рамках допустимого. У меня нет ни малейших сомнений, что в обратной ситуации он делал бы то же самое, что и я. Это часть гонок.
Я уже оставил этот момент позади. Мы большие мальчики, а это Формула 1.
Мне бы и в голову не пришло удерживать позицию, находясь снаружи по ходу первого круга на городской трассе. Тот, кто внутри, едет дальше, а другой уступает. Надеюсь, сегодня он поймет, что такое риск».
Джордж добавил: «Он наговорил столько разных интересных слов. Хотя его ставки были намного выше моих. А всего-то требовалось подождать круг-другой и опередить меня на прямых благодаря их [Red Bull] скорости.
Уже в первом повороте я чисто и ровно захватил апекс. То, что происходило в трех следующих поворотах, было довольно забавным».
Рассел финишировал в спринте четвертым – в 3,5 секундах за Ферстаппеном.
Дополнительная информация: Адам Купер
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