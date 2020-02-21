«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля

Поделились
Комментарии
«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля
Автор:
, шеф-редактор
21 февр. 2020 г., 03:00

Гонщик AlphaTauri Пьер Гасли высоко оценил находчивость инженеров Mercedes AMG. На предсезонных тестах Формулы 1 немецкая команда выставила машину с особым рулевым управлением, которое позволяет менять угол наклона колес к асфальту прямо во время движения. Гасли понадеялся, что его команда сможет скопировать это инженерное решение

Пьер Гасли посоветовал Mercedes AMG наградить инженера, придумавшего систему DAS. Так в команде назвали устройство, с помощью которого пилот рулем может наклонять колеса относительно асфальта прямо во время движения. Систему активирует руль: потянув его на себя либо надавив на рулевую колонку, гонщик Mercedes способен менять схождение колес.

«Я не знаю, кто это придумал, но надеюсь, ему заплатят, – заявил Гасли после завершения второго дня тестов. – Это действительно умная идея. Естественно, мы проверим, сможем ли мы установить такую же на нашу машину».

На данный момент система DAS есть только у Mercedes AMG. На стадии проектирования чемпионская команда спрашивала у FIA, насколько легальной является такая конструкция. По сообщениям СМИ, представители автофедерации сочли, что разработка соответствует регламенту.

Читайте также:

 

 

Следующая новость
Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг

Предыдущая новость

Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Пилоты Пьер Гасли
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

База данных

Гран При Бельгии

Гран При Бельгии

18 июн. - 20 июн.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Гонка
вт 2 дек.
вт 2 дек.
02:30
00:34
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?

2
Формула 1

«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»

3
Формула 1

Mercedes раскрыл подробности о руле Хэмилтона

4
Формула 1

Технический анализ: хитрая новинка Mercedes в ответах на семь простых вопросов

5
Формула 1

Red Bull разместил радиатор над мотором

Последние видео

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео 00:38
Формула 1

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20 02:09
Формула 1

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео 02:45
Формула 1

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео

Самое важное:

«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля
F1

«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля

Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг
F1

Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг

Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней
F1

Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней

«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli
F1

«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli

«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»
F1

«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.