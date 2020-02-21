«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля
Гонщик AlphaTauri Пьер Гасли высоко оценил находчивость инженеров Mercedes AMG. На предсезонных тестах Формулы 1 немецкая команда выставила машину с особым рулевым управлением, которое позволяет менять угол наклона колес к асфальту прямо во время движения. Гасли понадеялся, что его команда сможет скопировать это инженерное решение
Пьер Гасли посоветовал Mercedes AMG наградить инженера, придумавшего систему DAS. Так в команде назвали устройство, с помощью которого пилот рулем может наклонять колеса относительно асфальта прямо во время движения. Систему активирует руль: потянув его на себя либо надавив на рулевую колонку, гонщик Mercedes способен менять схождение колес.
«Я не знаю, кто это придумал, но надеюсь, ему заплатят, – заявил Гасли после завершения второго дня тестов. – Это действительно умная идея. Естественно, мы проверим, сможем ли мы установить такую же на нашу машину».
На данный момент система DAS есть только у Mercedes AMG. На стадии проектирования чемпионская команда спрашивала у FIA, насколько легальной является такая конструкция. По сообщениям СМИ, представители автофедерации сочли, что разработка соответствует регламенту.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля
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