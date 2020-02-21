«Надеюсь, ему заплатят». Гасли похвалил Mercedes за изобретение хитрого руля

Пьер Гасли посоветовал Mercedes AMG наградить инженера, придумавшего систему DAS. Так в команде назвали устройство, с помощью которого пилот рулем может наклонять колеса относительно асфальта прямо во время движения. Систему активирует руль: потянув его на себя либо надавив на рулевую колонку, гонщик Mercedes способен менять схождение колес.

«Я не знаю, кто это придумал, но надеюсь, ему заплатят, – заявил Гасли после завершения второго дня тестов. – Это действительно умная идея. Естественно, мы проверим, сможем ли мы установить такую же на нашу машину».

На данный момент система DAS есть только у Mercedes AMG. На стадии проектирования чемпионская команда спрашивала у FIA, насколько легальной является такая конструкция. По сообщениям СМИ, представители автофедерации сочли, что разработка соответствует регламенту.