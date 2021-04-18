Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Ошибки Никиты Мазепина по ходу первых гонок в Формуле 1 вызвали большой резонанс среди болельщиков – что неудивительно на фоне общего представления о Никите как о пилоте, пробившемся в чемпионат мира с помощью больших денег, и зимнего скандала с видео спорного содержания. И, как нетрудно догадаться, авторы большинства высказываний и мемов были настроены по отношению к пилоту не слишком дружелюбно.

Среди прочего популярным среди болельщиков стало слово Mazespin – каламбур, созданный с использованием английского слова spin, означающего среди прочего вылет с трассы или разворот.

Пресс-служба Формулы 1 таких вольностей, само собой, избегает: сколько бы ошибок пилот ни совершал на трассе, организаторы чемпионата должны относиться к нему уважительно. Однако события Гран При Эмилии-Романьи заставили подозревать, что над россиянином порой иронизируют и сотрудники Ф1.

Публикация с видео вылета Мазепина с трассы в конце первой тренировки сейчас фигурирует на официальном сайте Ф1 под нейтральным заголовком «Мазепин сталкивается со стеной». Однако изначально в заголовке фамилия пилота, судя по всему, была написана как Mazespin. Доказательством этого является наличие ссылки с использованием искаженной фамилии пилота в выдаче поисковиков – к примеру, Google. При клике по ссылке сайт сообщает об отсутствии соответствующей страницы.

Фото: Google

Теоретически можно предположить, что имела место опечатка – однако буквы s и p на привычной раскладке клавиатуры находятся достаточно далеко друг от друга.