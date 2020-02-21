Над чем работал Квят в пятницу? Отвечает инженер AlphaTauri
По словам технического специалиста, российский пилот провел не слишком скучный день, работая с тремя разными составами шин и выполняя разнообразные задачи, поставленные командой.
В третий день первой серии предсезонных тестов в Барселоне Даниил Квят работал на трассе в первой половине дня и проехал 62 круга, лучший из которых оказался 5-м в итоговом протоколе пятницы с отставанием в 1,7 секунды от времени Валттери Боттаса.
Джонатан Эддоллс, главный гоночный инженер AlphaTauri, достаточно подробно рассказал о том, над чем работал российский пилот по ходу пятницы.
«Даниил начал день с коротких выездов со специально рейкой для сбора данных об аэродинамике, а также работы по настройке режимов работы силовой установки, – цитирует инженера официальный сайт команды. – Анализ данных четверга дал нам кое-какие интересные идеи по настройке, и мы с утра использовали короткие серии кругов на шинах С3, чтобы проверить эти догадки.
Потом Даниилу дали возможность поехать побыстрее на покрышках С4 – и в этом варианте автомобиль вел себя неплохо [именно на этих покрышках, наиболее мягких из использовавшихся, Квят проехал лучший для себя круг]. После этого Даниил сделал несколько длинных серий на более жестких шинах С2 с целью собрать информацию для более точного понимания, как изнашиваются покрышки на длинных дистанциях».
По итогам всех трех тестовых дней Квят стал 14-м (из 21-го пилота) по количеству пройденных кругов, а в рейтинге лучших кругов его пятничный результат находится на 7-й позиции.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Пятница
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Над чем работал Квят в пятницу? Отвечает инженер AlphaTauri
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