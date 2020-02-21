Над чем работал Квят в пятницу? Отвечает инженер AlphaTauri

В третий день первой серии предсезонных тестов в Барселоне Даниил Квят работал на трассе в первой половине дня и проехал 62 круга, лучший из которых оказался 5-м в итоговом протоколе пятницы с отставанием в 1,7 секунды от времени Валттери Боттаса.

Джонатан Эддоллс, главный гоночный инженер AlphaTauri, достаточно подробно рассказал о том, над чем работал российский пилот по ходу пятницы.

«Даниил начал день с коротких выездов со специально рейкой для сбора данных об аэродинамике, а также работы по настройке режимов работы силовой установки, – цитирует инженера официальный сайт команды. – Анализ данных четверга дал нам кое-какие интересные идеи по настройке, и мы с утра использовали короткие серии кругов на шинах С3, чтобы проверить эти догадки.

Потом Даниилу дали возможность поехать побыстрее на покрышках С4 – и в этом варианте автомобиль вел себя неплохо [именно на этих покрышках, наиболее мягких из использовавшихся, Квят проехал лучший для себя круг]. После этого Даниил сделал несколько длинных серий на более жестких шинах С2 с целью собрать информацию для более точного понимания, как изнашиваются покрышки на длинных дистанциях».

По итогам всех трех тестовых дней Квят стал 14-м (из 21-го пилота) по количеству пройденных кругов, а в рейтинге лучших кругов его пятничный результат находится на 7-й позиции.